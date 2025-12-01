いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AlpariEvrasia-MT5 0.00 × 2 Exness-MT5Real23 0.00 × 10 BeirmanCapital-Server 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 15 CudraniaCapital-Real 0.00 × 3 xChief-MT5 0.00 × 1 STMarket-Live 0.00 × 4 RoboMarkets-ECN 0.00 × 2 PlexyTrade-Server01 0.00 × 11 BDSwiss-Server01 0.00 × 2 Neomarkets-Live 0.00 × 5 VantageInternational-Live 8 0.00 × 2 SCFMLimited-Live2 0.00 × 23 OneRoyal-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real39 0.00 × 6 VantageInternational-Live 6 0.00 × 16 Exness-MT5Real28 0.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 0.00 × 16 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 12 EBCFinancialGroupKY-Live01 0.00 × 3 TickmillAsia-Live 0.00 × 10 XMAU-MT5 0.00 × 2 VantageInternational-Live 10 0.00 × 2 FxBrew-Live 0.00 × 4 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 84 227 より多く... リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは