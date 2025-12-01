- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 900
利益トレード:
2 796 (71.69%)
損失トレード:
1 104 (28.31%)
ベストトレード:
222.30 USD
最悪のトレード:
-1 188.74 USD
総利益:
8 396.12 USD (375 440 pips)
総損失:
-9 643.22 USD (362 620 pips)
最大連続の勝ち:
39 (37.24 USD)
最大連続利益:
222.30 USD (1)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
14.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
254
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.23
長いトレード:
2 004 (51.38%)
短いトレード:
1 896 (48.62%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-0.32 USD
平均利益:
3.00 USD
平均損失:
-8.73 USD
最大連続の負け:
15 (-5 346.53 USD)
最大連続損失:
-5 346.53 USD (15)
月間成長:
28.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 278.49 USD
最大の:
5 346.53 USD (48.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.15% (5 346.53 USD)
エクイティによる:
40.71% (3 627.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|275
|GBPAUD
|263
|GBPNZD
|257
|EURJPY
|210
|GBPCAD
|206
|EURNZD
|205
|USDJPY
|201
|CHFJPY
|184
|EURCAD
|174
|AUDJPY
|169
|EURAUD
|165
|NZDJPY
|155
|GBPUSD
|147
|CADJPY
|127
|AUDCAD
|112
|AUDNZD
|106
|NZDCAD
|106
|NZDUSD
|97
|AUDUSD
|90
|EURUSD
|88
|EURGBP
|86
|USDCHF
|78
|USDCAD
|77
|GBPCHF
|76
|XAGUSD
|56
|AUDCHF
|55
|NZDCHF
|54
|CADCHF
|42
|EURCHF
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY
|214
|GBPAUD
|206
|GBPNZD
|98
|EURJPY
|182
|GBPCAD
|199
|EURNZD
|79
|USDJPY
|250
|CHFJPY
|-5.2K
|EURCAD
|178
|AUDJPY
|174
|EURAUD
|164
|NZDJPY
|128
|GBPUSD
|165
|CADJPY
|162
|AUDCAD
|94
|AUDNZD
|79
|NZDCAD
|62
|NZDUSD
|105
|AUDUSD
|86
|EURUSD
|150
|EURGBP
|136
|USDCHF
|134
|USDCAD
|92
|GBPCHF
|111
|XAGUSD
|359
|AUDCHF
|108
|NZDCHF
|67
|CADCHF
|69
|EURCHF
|63
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY
|-8.5K
|GBPAUD
|-1.9K
|GBPNZD
|5.1K
|EURJPY
|8K
|GBPCAD
|993
|EURNZD
|296
|USDJPY
|1.2K
|CHFJPY
|-40K
|EURCAD
|10K
|AUDJPY
|-193
|EURAUD
|2.8K
|NZDJPY
|1.4K
|GBPUSD
|5.1K
|CADJPY
|821
|AUDCAD
|5K
|AUDNZD
|1K
|NZDCAD
|4K
|NZDUSD
|1.2K
|AUDUSD
|429
|EURUSD
|3.7K
|EURGBP
|5.6K
|USDCHF
|-1.4K
|USDCAD
|4.2K
|GBPCHF
|-4.4K
|XAGUSD
|5K
|AUDCHF
|2.8K
|NZDCHF
|46
|CADCHF
|625
|EURCHF
|-462
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +222.30 USD
最悪のトレード: -1 189 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +37.24 USD
最大連続損失: -5 346.53 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 15
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 3
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
STMarket-Live
|0.00 × 4
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 11
|
BDSwiss-Server01
|0.00 × 2
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 12
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 3
|
TickmillAsia-Live
|0.00 × 10
|
XMAU-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
FxBrew-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
