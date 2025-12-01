シグナルセクション
Roman Rykalin

RRDC666

Roman Rykalin
レビュー0件
9週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -13%
RoboForex-Pro
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 900
利益トレード:
2 796 (71.69%)
損失トレード:
1 104 (28.31%)
ベストトレード:
222.30 USD
最悪のトレード:
-1 188.74 USD
総利益:
8 396.12 USD (375 440 pips)
総損失:
-9 643.22 USD (362 620 pips)
最大連続の勝ち:
39 (37.24 USD)
最大連続利益:
222.30 USD (1)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
14.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
254
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.23
長いトレード:
2 004 (51.38%)
短いトレード:
1 896 (48.62%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-0.32 USD
平均利益:
3.00 USD
平均損失:
-8.73 USD
最大連続の負け:
15 (-5 346.53 USD)
最大連続損失:
-5 346.53 USD (15)
月間成長:
28.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 278.49 USD
最大の:
5 346.53 USD (48.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.15% (5 346.53 USD)
エクイティによる:
40.71% (3 627.32 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY 275
GBPAUD 263
GBPNZD 257
EURJPY 210
GBPCAD 206
EURNZD 205
USDJPY 201
CHFJPY 184
EURCAD 174
AUDJPY 169
EURAUD 165
NZDJPY 155
GBPUSD 147
CADJPY 127
AUDCAD 112
AUDNZD 106
NZDCAD 106
NZDUSD 97
AUDUSD 90
EURUSD 88
EURGBP 86
USDCHF 78
USDCAD 77
GBPCHF 76
XAGUSD 56
AUDCHF 55
NZDCHF 54
CADCHF 42
EURCHF 39
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY 214
GBPAUD 206
GBPNZD 98
EURJPY 182
GBPCAD 199
EURNZD 79
USDJPY 250
CHFJPY -5.2K
EURCAD 178
AUDJPY 174
EURAUD 164
NZDJPY 128
GBPUSD 165
CADJPY 162
AUDCAD 94
AUDNZD 79
NZDCAD 62
NZDUSD 105
AUDUSD 86
EURUSD 150
EURGBP 136
USDCHF 134
USDCAD 92
GBPCHF 111
XAGUSD 359
AUDCHF 108
NZDCHF 67
CADCHF 69
EURCHF 63
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY -8.5K
GBPAUD -1.9K
GBPNZD 5.1K
EURJPY 8K
GBPCAD 993
EURNZD 296
USDJPY 1.2K
CHFJPY -40K
EURCAD 10K
AUDJPY -193
EURAUD 2.8K
NZDJPY 1.4K
GBPUSD 5.1K
CADJPY 821
AUDCAD 5K
AUDNZD 1K
NZDCAD 4K
NZDUSD 1.2K
AUDUSD 429
EURUSD 3.7K
EURGBP 5.6K
USDCHF -1.4K
USDCAD 4.2K
GBPCHF -4.4K
XAGUSD 5K
AUDCHF 2.8K
NZDCHF 46
CADCHF 625
EURCHF -462
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +222.30 USD
最悪のトレード: -1 189 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +37.24 USD
最大連続損失: -5 346.53 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 15
CudraniaCapital-Real
0.00 × 3
xChief-MT5
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 4
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 11
BDSwiss-Server01
0.00 × 2
Neomarkets-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 16
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 12
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 3
TickmillAsia-Live
0.00 × 10
XMAU-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
FxBrew-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
227 より多く...
レビューなし
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 21:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
