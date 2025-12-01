SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / RRDC666
Roman Rykalin

RRDC666

Roman Rykalin
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -13%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 900
Negociações com lucro:
2 796 (71.69%)
Negociações com perda:
1 104 (28.31%)
Melhor negociação:
222.30 USD
Pior negociação:
-1 188.74 USD
Lucro bruto:
8 396.12 USD (375 440 pips)
Perda bruta:
-9 643.22 USD (362 620 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (37.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
222.30 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
14.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
254
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.23
Negociações longas:
2 004 (51.38%)
Negociações curtas:
1 896 (48.62%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.32 USD
Lucro médio:
3.00 USD
Perda média:
-8.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-5 346.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 346.53 USD (15)
Crescimento mensal:
28.22%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 278.49 USD
Máximo:
5 346.53 USD (48.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.15% (5 346.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.71% (3 627.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 275
GBPAUD 263
GBPNZD 257
EURJPY 210
GBPCAD 206
EURNZD 205
USDJPY 201
CHFJPY 184
EURCAD 174
AUDJPY 169
EURAUD 165
NZDJPY 155
GBPUSD 147
CADJPY 127
AUDCAD 112
AUDNZD 106
NZDCAD 106
NZDUSD 97
AUDUSD 90
EURUSD 88
EURGBP 86
USDCHF 78
USDCAD 77
GBPCHF 76
XAGUSD 56
AUDCHF 55
NZDCHF 54
CADCHF 42
EURCHF 39
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY 214
GBPAUD 206
GBPNZD 98
EURJPY 182
GBPCAD 199
EURNZD 79
USDJPY 250
CHFJPY -5.2K
EURCAD 178
AUDJPY 174
EURAUD 164
NZDJPY 128
GBPUSD 165
CADJPY 162
AUDCAD 94
AUDNZD 79
NZDCAD 62
NZDUSD 105
AUDUSD 86
EURUSD 150
EURGBP 136
USDCHF 134
USDCAD 92
GBPCHF 111
XAGUSD 359
AUDCHF 108
NZDCHF 67
CADCHF 69
EURCHF 63
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY -8.5K
GBPAUD -1.9K
GBPNZD 5.1K
EURJPY 8K
GBPCAD 993
EURNZD 296
USDJPY 1.2K
CHFJPY -40K
EURCAD 10K
AUDJPY -193
EURAUD 2.8K
NZDJPY 1.4K
GBPUSD 5.1K
CADJPY 821
AUDCAD 5K
AUDNZD 1K
NZDCAD 4K
NZDUSD 1.2K
AUDUSD 429
EURUSD 3.7K
EURGBP 5.6K
USDCHF -1.4K
USDCAD 4.2K
GBPCHF -4.4K
XAGUSD 5K
AUDCHF 2.8K
NZDCHF 46
CADCHF 625
EURCHF -462
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +222.30 USD
Pior negociação: -1 189 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +37.24 USD
Máxima perda consecutiva: -5 346.53 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 15
CudraniaCapital-Real
0.00 × 3
xChief-MT5
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 4
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 11
BDSwiss-Server01
0.00 × 2
Neomarkets-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 16
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 12
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 3
TickmillAsia-Live
0.00 × 10
XMAU-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
FxBrew-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
227 mais ...
Sem comentários
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 21:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
