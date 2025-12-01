SegnaliSezioni
Roman Rykalin

RRDC666

Roman Rykalin
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -30%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 654
Profit Trade:
1 873 (70.57%)
Loss Trade:
781 (29.43%)
Best Trade:
140.62 USD
Worst Trade:
-1 188.74 USD
Profitto lordo:
5 003.63 USD (227 579 pips)
Perdita lorda:
-7 998.81 USD (259 314 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (13.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
187.98 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.47%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
444
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
1 316 (49.59%)
Short Trade:
1 338 (50.41%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-1.13 USD
Profitto medio:
2.67 USD
Perdita media:
-10.24 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-5 346.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 346.53 USD (15)
Crescita mensile:
-32.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 278.49 USD
Massimale:
5 346.53 USD (48.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.15% (5 346.53 USD)
Per equità:
9.17% (654.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 201
GBPJPY 188
USDJPY 155
GBPCAD 149
EURJPY 146
CHFJPY 143
AUDJPY 136
EURNZD 135
GBPNZD 133
NZDJPY 124
EURAUD 114
GBPUSD 112
EURCAD 108
CADJPY 95
AUDCAD 82
NZDCAD 72
NZDUSD 64
EURUSD 59
AUDNZD 59
EURGBP 57
USDCHF 55
USDCAD 55
AUDUSD 52
GBPCHF 41
AUDCHF 37
NZDCHF 32
EURCHF 25
CADCHF 25
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 140
GBPJPY 128
USDJPY 156
GBPCAD 129
EURJPY 122
CHFJPY -5.2K
AUDJPY 108
EURNZD 53
GBPNZD 55
NZDJPY 93
EURAUD 89
GBPUSD 118
EURCAD 102
CADJPY 110
AUDCAD 56
NZDCAD 26
NZDUSD 51
EURUSD 104
AUDNZD 47
EURGBP 64
USDCHF 86
USDCAD 77
AUDUSD 46
GBPCHF 78
AUDCHF 69
NZDCHF 28
EURCHF 34
CADCHF 44
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -4.5K
GBPJPY -17K
USDJPY 240
GBPCAD -3.2K
EURJPY 2.4K
CHFJPY -38K
AUDJPY 936
EURNZD 98
GBPNZD 445
NZDJPY 276
EURAUD 5.8K
GBPUSD 1.2K
EURCAD 5.3K
CADJPY -485
AUDCAD 4.2K
NZDCAD 1.7K
NZDUSD 845
EURUSD 561
AUDNZD -3.3K
EURGBP 3.4K
USDCHF -3.3K
USDCAD 1.8K
AUDUSD 1.7K
GBPCHF -1.4K
AUDCHF 3.5K
NZDCHF 1.1K
EURCHF 1.3K
CADCHF 1.7K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +140.62 USD
Worst Trade: -1 189 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +13.23 USD
Massima perdita consecutiva: -5 346.53 USD

2025.12.01 21:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
