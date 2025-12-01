- Crescita
Trade:
2 654
Profit Trade:
1 873 (70.57%)
Loss Trade:
781 (29.43%)
Best Trade:
140.62 USD
Worst Trade:
-1 188.74 USD
Profitto lordo:
5 003.63 USD (227 579 pips)
Perdita lorda:
-7 998.81 USD (259 314 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (13.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
187.98 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.47%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
444
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
1 316 (49.59%)
Short Trade:
1 338 (50.41%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-1.13 USD
Profitto medio:
2.67 USD
Perdita media:
-10.24 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-5 346.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 346.53 USD (15)
Crescita mensile:
-32.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 278.49 USD
Massimale:
5 346.53 USD (48.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.15% (5 346.53 USD)
Per equità:
9.17% (654.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|201
|GBPJPY
|188
|USDJPY
|155
|GBPCAD
|149
|EURJPY
|146
|CHFJPY
|143
|AUDJPY
|136
|EURNZD
|135
|GBPNZD
|133
|NZDJPY
|124
|EURAUD
|114
|GBPUSD
|112
|EURCAD
|108
|CADJPY
|95
|AUDCAD
|82
|NZDCAD
|72
|NZDUSD
|64
|EURUSD
|59
|AUDNZD
|59
|EURGBP
|57
|USDCHF
|55
|USDCAD
|55
|AUDUSD
|52
|GBPCHF
|41
|AUDCHF
|37
|NZDCHF
|32
|EURCHF
|25
|CADCHF
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|140
|GBPJPY
|128
|USDJPY
|156
|GBPCAD
|129
|EURJPY
|122
|CHFJPY
|-5.2K
|AUDJPY
|108
|EURNZD
|53
|GBPNZD
|55
|NZDJPY
|93
|EURAUD
|89
|GBPUSD
|118
|EURCAD
|102
|CADJPY
|110
|AUDCAD
|56
|NZDCAD
|26
|NZDUSD
|51
|EURUSD
|104
|AUDNZD
|47
|EURGBP
|64
|USDCHF
|86
|USDCAD
|77
|AUDUSD
|46
|GBPCHF
|78
|AUDCHF
|69
|NZDCHF
|28
|EURCHF
|34
|CADCHF
|44
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-4.5K
|GBPJPY
|-17K
|USDJPY
|240
|GBPCAD
|-3.2K
|EURJPY
|2.4K
|CHFJPY
|-38K
|AUDJPY
|936
|EURNZD
|98
|GBPNZD
|445
|NZDJPY
|276
|EURAUD
|5.8K
|GBPUSD
|1.2K
|EURCAD
|5.3K
|CADJPY
|-485
|AUDCAD
|4.2K
|NZDCAD
|1.7K
|NZDUSD
|845
|EURUSD
|561
|AUDNZD
|-3.3K
|EURGBP
|3.4K
|USDCHF
|-3.3K
|USDCAD
|1.8K
|AUDUSD
|1.7K
|GBPCHF
|-1.4K
|AUDCHF
|3.5K
|NZDCHF
|1.1K
|EURCHF
|1.3K
|CADCHF
|1.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +140.62 USD
Worst Trade: -1 189 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +13.23 USD
Massima perdita consecutiva: -5 346.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 2
|
MOTForex-Live
|0.00 × 3
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 16
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 142
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 12
|
ImperialMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FxBrew-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 15
|
STMarket-Live
|0.00 × 4
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 33
