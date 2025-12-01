- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
3 900
Transacciones Rentables:
2 796 (71.69%)
Transacciones Irrentables:
1 104 (28.31%)
Mejor transacción:
222.30 USD
Peor transacción:
-1 188.74 USD
Beneficio Bruto:
8 396.12 USD (375 440 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 643.22 USD (362 620 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (37.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
222.30 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
14.61%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
254
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.23
Transacciones Largas:
2 004 (51.38%)
Transacciones Cortas:
1 896 (48.62%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-0.32 USD
Beneficio medio:
3.00 USD
Pérdidas medias:
-8.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-5 346.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 346.53 USD (15)
Crecimiento al mes:
28.32%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 278.49 USD
Máxima:
5 346.53 USD (48.31%)
Reducción relativa:
De balance:
48.15% (5 346.53 USD)
De fondos:
40.71% (3 627.32 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|275
|GBPAUD
|263
|GBPNZD
|257
|EURJPY
|210
|GBPCAD
|206
|EURNZD
|205
|USDJPY
|201
|CHFJPY
|184
|EURCAD
|174
|AUDJPY
|169
|EURAUD
|165
|NZDJPY
|155
|GBPUSD
|147
|CADJPY
|127
|AUDCAD
|112
|AUDNZD
|106
|NZDCAD
|106
|NZDUSD
|97
|AUDUSD
|90
|EURUSD
|88
|EURGBP
|86
|USDCHF
|78
|USDCAD
|77
|GBPCHF
|76
|XAGUSD
|56
|AUDCHF
|55
|NZDCHF
|54
|CADCHF
|42
|EURCHF
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPJPY
|214
|GBPAUD
|206
|GBPNZD
|98
|EURJPY
|182
|GBPCAD
|199
|EURNZD
|79
|USDJPY
|250
|CHFJPY
|-5.2K
|EURCAD
|178
|AUDJPY
|174
|EURAUD
|164
|NZDJPY
|128
|GBPUSD
|165
|CADJPY
|162
|AUDCAD
|94
|AUDNZD
|79
|NZDCAD
|62
|NZDUSD
|105
|AUDUSD
|86
|EURUSD
|150
|EURGBP
|136
|USDCHF
|134
|USDCAD
|92
|GBPCHF
|111
|XAGUSD
|359
|AUDCHF
|108
|NZDCHF
|67
|CADCHF
|69
|EURCHF
|63
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPJPY
|-8.5K
|GBPAUD
|-1.9K
|GBPNZD
|5.1K
|EURJPY
|8K
|GBPCAD
|993
|EURNZD
|296
|USDJPY
|1.2K
|CHFJPY
|-40K
|EURCAD
|10K
|AUDJPY
|-193
|EURAUD
|2.8K
|NZDJPY
|1.4K
|GBPUSD
|5.1K
|CADJPY
|821
|AUDCAD
|5K
|AUDNZD
|1K
|NZDCAD
|4K
|NZDUSD
|1.2K
|AUDUSD
|429
|EURUSD
|3.7K
|EURGBP
|5.6K
|USDCHF
|-1.4K
|USDCAD
|4.2K
|GBPCHF
|-4.4K
|XAGUSD
|5K
|AUDCHF
|2.8K
|NZDCHF
|46
|CADCHF
|625
|EURCHF
|-462
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +222.30 USD
Peor transacción: -1 189 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +37.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 346.53 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 15
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 3
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
STMarket-Live
|0.00 × 4
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 11
|
BDSwiss-Server01
|0.00 × 2
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 12
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 3
|
TickmillAsia-Live
|0.00 × 10
|
XMAU-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
FxBrew-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
otros 227...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios