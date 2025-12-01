SeñalesSecciones
Roman Rykalin

RRDC666

Roman Rykalin
0 comentarios
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -13%
RoboForex-Pro
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 900
Transacciones Rentables:
2 796 (71.69%)
Transacciones Irrentables:
1 104 (28.31%)
Mejor transacción:
222.30 USD
Peor transacción:
-1 188.74 USD
Beneficio Bruto:
8 396.12 USD (375 440 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 643.22 USD (362 620 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (37.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
222.30 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
14.61%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
254
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.23
Transacciones Largas:
2 004 (51.38%)
Transacciones Cortas:
1 896 (48.62%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-0.32 USD
Beneficio medio:
3.00 USD
Pérdidas medias:
-8.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-5 346.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 346.53 USD (15)
Crecimiento al mes:
28.32%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 278.49 USD
Máxima:
5 346.53 USD (48.31%)
Reducción relativa:
De balance:
48.15% (5 346.53 USD)
De fondos:
40.71% (3 627.32 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPY 275
GBPAUD 263
GBPNZD 257
EURJPY 210
GBPCAD 206
EURNZD 205
USDJPY 201
CHFJPY 184
EURCAD 174
AUDJPY 169
EURAUD 165
NZDJPY 155
GBPUSD 147
CADJPY 127
AUDCAD 112
AUDNZD 106
NZDCAD 106
NZDUSD 97
AUDUSD 90
EURUSD 88
EURGBP 86
USDCHF 78
USDCAD 77
GBPCHF 76
XAGUSD 56
AUDCHF 55
NZDCHF 54
CADCHF 42
EURCHF 39
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPY 214
GBPAUD 206
GBPNZD 98
EURJPY 182
GBPCAD 199
EURNZD 79
USDJPY 250
CHFJPY -5.2K
EURCAD 178
AUDJPY 174
EURAUD 164
NZDJPY 128
GBPUSD 165
CADJPY 162
AUDCAD 94
AUDNZD 79
NZDCAD 62
NZDUSD 105
AUDUSD 86
EURUSD 150
EURGBP 136
USDCHF 134
USDCAD 92
GBPCHF 111
XAGUSD 359
AUDCHF 108
NZDCHF 67
CADCHF 69
EURCHF 63
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPY -8.5K
GBPAUD -1.9K
GBPNZD 5.1K
EURJPY 8K
GBPCAD 993
EURNZD 296
USDJPY 1.2K
CHFJPY -40K
EURCAD 10K
AUDJPY -193
EURAUD 2.8K
NZDJPY 1.4K
GBPUSD 5.1K
CADJPY 821
AUDCAD 5K
AUDNZD 1K
NZDCAD 4K
NZDUSD 1.2K
AUDUSD 429
EURUSD 3.7K
EURGBP 5.6K
USDCHF -1.4K
USDCAD 4.2K
GBPCHF -4.4K
XAGUSD 5K
AUDCHF 2.8K
NZDCHF 46
CADCHF 625
EURCHF -462
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 15
CudraniaCapital-Real
0.00 × 3
xChief-MT5
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 4
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 11
BDSwiss-Server01
0.00 × 2
Neomarkets-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 16
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 12
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 3
TickmillAsia-Live
0.00 × 10
XMAU-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
FxBrew-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
otros 227...
No hay comentarios
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 21:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
