- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
3 (30.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (70.00%)
En iyi işlem:
16.90 GBP
En kötü işlem:
-30.04 GBP
Brüt kâr:
25.75 GBP (401 pips)
Brüt zarar:
-95.57 GBP (1 470 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (16.90 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
16.90 GBP (1)
Sharpe oranı:
-0.53
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.64%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.85
Alış işlemleri:
6 (60.00%)
Satış işlemleri:
4 (40.00%)
Kâr faktörü:
0.27
Beklenen getiri:
-6.98 GBP
Ortalama kâr:
8.58 GBP
Ortalama zarar:
-13.65 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-74.66 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-74.66 GBP (4)
Aylık büyüme:
-3.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82.41 GBP
Maksimum:
82.41 GBP (4.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.12% (82.41 GBP)
Varlığa göre:
0.88% (17.47 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|2
|GBPCAD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|-22
|GBPCAD
|-27
|USDCAD
|-21
|AUDUSD
|-26
|EURAUD
|-15
|EURUSD
|22
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|-272
|GBPCAD
|-383
|USDCAD
|-204
|AUDUSD
|-257
|EURAUD
|-180
|EURUSD
|227
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.90 GBP
En kötü işlem: -30 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +16.90 GBP
Maksimum ardışık zarar: -74.66 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 51
|
ICTrading-Live29
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.00 × 601
|
EagleFX-Live
|1.00 × 6
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live12
|1.71 × 21
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
