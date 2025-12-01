- 자본
트레이드:
209
이익 거래:
91 (43.54%)
손실 거래:
118 (56.46%)
최고의 거래:
115.27 GBP
최악의 거래:
-56.83 GBP
총 수익:
1 935.39 GBP (35 580 pips)
총 손실:
-2 105.65 GBP (36 689 pips)
연속 최대 이익:
7 (267.66 GBP)
연속 최대 이익:
267.66 GBP (7)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
62.70%
최대 입금량:
13.17%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
-0.42
롱(주식매수):
99 (47.37%)
숏(주식차입매도):
110 (52.63%)
수익 요인:
0.92
기대수익:
-0.81 GBP
평균 이익:
21.27 GBP
평균 손실:
-17.84 GBP
연속 최대 손실:
13 (-138.45 GBP)
연속 최대 손실:
-153.49 GBP (5)
월별 성장률:
-7.36%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
401.29 GBP
최대한의:
401.29 GBP (20.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.06% (401.29 GBP)
자본금별:
5.78% (105.69 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCAD
|21
|EURUSD
|21
|GBPCAD
|20
|USDJPY
|20
|GBPUSD
|19
|GBPAUD
|18
|AUDUSD
|17
|EURAUD
|17
|EURJPY
|17
|USDCAD
|14
|USDCHF
|14
|GBPJPY
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCAD
|59
|EURUSD
|19
|GBPCAD
|-5
|USDJPY
|-120
|GBPUSD
|-23
|GBPAUD
|-14
|AUDUSD
|-36
|EURAUD
|66
|EURJPY
|-3
|USDCAD
|-109
|USDCHF
|19
|GBPJPY
|-72
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCAD
|1.8K
|EURUSD
|405
|GBPCAD
|1.3K
|USDJPY
|-1.6K
|GBPUSD
|-169
|GBPAUD
|-697
|AUDUSD
|-387
|EURAUD
|1.5K
|EURJPY
|-201
|USDCAD
|-1.8K
|USDCHF
|353
|GBPJPY
|-1.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +115.27 GBP
최악의 거래: -57 GBP
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +267.66 GBP
연속 최대 손실: -138.45 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICTrading-Live29
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
ICMarketsSC-Live24
|0.73 × 93
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.01 × 611
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live12
|1.71 × 21
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
리뷰 없음
