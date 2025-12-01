SinaisSeções
Tafadzwa Basilo Musekiwa

TMusekiwa

Tafadzwa Basilo Musekiwa
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -7%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
204
Negociações com lucro:
89 (43.62%)
Negociações com perda:
115 (56.37%)
Melhor negociação:
115.27 GBP
Pior negociação:
-56.83 GBP
Lucro bruto:
1 905.37 GBP (35 135 pips)
Perda bruta:
-2 054.13 GBP (35 981 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (267.66 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
267.66 GBP (7)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
98.81%
Depósito máximo carregado:
13.17%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
59
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
-0.37
Negociações longas:
95 (46.57%)
Negociações curtas:
109 (53.43%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-0.73 GBP
Lucro médio:
21.41 GBP
Perda média:
-17.86 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-138.45 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-153.49 GBP (5)
Crescimento mensal:
-7.44%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
401.29 GBP
Máximo:
401.29 GBP (20.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.06% (401.29 GBP)
Pelo Capital Líquido:
3.79% (69.10 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 21
EURCAD 20
GBPCAD 19
GBPUSD 19
USDJPY 18
GBPAUD 18
AUDUSD 17
EURAUD 17
EURJPY 16
USDCAD 14
USDCHF 14
GBPJPY 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 19
EURCAD 40
GBPCAD -24
GBPUSD -23
USDJPY -88
GBPAUD -14
AUDUSD -36
EURAUD 66
EURJPY 31
USDCAD -109
USDCHF 19
GBPJPY -72
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 405
EURCAD 1.5K
GBPCAD 1.1K
GBPUSD -169
USDJPY -1.3K
GBPAUD -697
AUDUSD -387
EURAUD 1.5K
EURJPY 194
USDCAD -1.8K
USDCHF 353
GBPJPY -1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +115.27 GBP
Pior negociação: -57 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +267.66 GBP
Máxima perda consecutiva: -138.45 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Axi-US03-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICTrading-Live29
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
ICMarketsSC-Live24
0.73 × 93
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.01 × 611
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live12
1.71 × 21
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
132 mais ...
Sem comentários
2025.12.04 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 21:58
Share of trading days is too low
2025.12.01 21:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 19:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 19:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 19:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
