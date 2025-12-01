シグナルセクション
Tafadzwa Basilo Musekiwa

TMusekiwa

Tafadzwa Basilo Musekiwa
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -7%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
204
利益トレード:
89 (43.62%)
損失トレード:
115 (56.37%)
ベストトレード:
115.27 GBP
最悪のトレード:
-56.83 GBP
総利益:
1 905.37 GBP (35 135 pips)
総損失:
-2 054.13 GBP (35 981 pips)
最大連続の勝ち:
7 (267.66 GBP)
最大連続利益:
267.66 GBP (7)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
98.81%
最大入金額:
13.17%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
59
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
-0.37
長いトレード:
95 (46.57%)
短いトレード:
109 (53.43%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-0.73 GBP
平均利益:
21.41 GBP
平均損失:
-17.86 GBP
最大連続の負け:
13 (-138.45 GBP)
最大連続損失:
-153.49 GBP (5)
月間成長:
-7.44%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
401.29 GBP
最大の:
401.29 GBP (20.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.06% (401.29 GBP)
エクイティによる:
3.79% (69.10 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 21
EURCAD 20
GBPCAD 19
GBPUSD 19
USDJPY 18
GBPAUD 18
AUDUSD 17
EURAUD 17
EURJPY 16
USDCAD 14
USDCHF 14
GBPJPY 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 19
EURCAD 40
GBPCAD -24
GBPUSD -23
USDJPY -88
GBPAUD -14
AUDUSD -36
EURAUD 66
EURJPY 31
USDCAD -109
USDCHF 19
GBPJPY -72
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 405
EURCAD 1.5K
GBPCAD 1.1K
GBPUSD -169
USDJPY -1.3K
GBPAUD -697
AUDUSD -387
EURAUD 1.5K
EURJPY 194
USDCAD -1.8K
USDCHF 353
GBPJPY -1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +115.27 GBP
最悪のトレード: -57 GBP
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +267.66 GBP
最大連続損失: -138.45 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Axi-US03-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICTrading-Live29
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
ICMarketsSC-Live24
0.73 × 93
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.01 × 611
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live12
1.71 × 21
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
132 より多く...
レビューなし
2025.12.04 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 21:58
Share of trading days is too low
2025.12.01 21:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 19:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 19:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 19:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください