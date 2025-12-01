- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
204
利益トレード:
89 (43.62%)
損失トレード:
115 (56.37%)
ベストトレード:
115.27 GBP
最悪のトレード:
-56.83 GBP
総利益:
1 905.37 GBP (35 135 pips)
総損失:
-2 054.13 GBP (35 981 pips)
最大連続の勝ち:
7 (267.66 GBP)
最大連続利益:
267.66 GBP (7)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
98.81%
最大入金額:
13.17%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
59
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
-0.37
長いトレード:
95 (46.57%)
短いトレード:
109 (53.43%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-0.73 GBP
平均利益:
21.41 GBP
平均損失:
-17.86 GBP
最大連続の負け:
13 (-138.45 GBP)
最大連続損失:
-153.49 GBP (5)
月間成長:
-7.44%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
401.29 GBP
最大の:
401.29 GBP (20.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.06% (401.29 GBP)
エクイティによる:
3.79% (69.10 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|EURCAD
|20
|GBPCAD
|19
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|18
|GBPAUD
|18
|AUDUSD
|17
|EURAUD
|17
|EURJPY
|16
|USDCAD
|14
|USDCHF
|14
|GBPJPY
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|19
|EURCAD
|40
|GBPCAD
|-24
|GBPUSD
|-23
|USDJPY
|-88
|GBPAUD
|-14
|AUDUSD
|-36
|EURAUD
|66
|EURJPY
|31
|USDCAD
|-109
|USDCHF
|19
|GBPJPY
|-72
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|405
|EURCAD
|1.5K
|GBPCAD
|1.1K
|GBPUSD
|-169
|USDJPY
|-1.3K
|GBPAUD
|-697
|AUDUSD
|-387
|EURAUD
|1.5K
|EURJPY
|194
|USDCAD
|-1.8K
|USDCHF
|353
|GBPJPY
|-1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +115.27 GBP
最悪のトレード: -57 GBP
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +267.66 GBP
最大連続損失: -138.45 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICTrading-Live29
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
ICMarketsSC-Live24
|0.73 × 93
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.01 × 611
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live12
|1.71 × 21
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
