- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
204
Прибыльных трейдов:
89 (43.62%)
Убыточных трейдов:
115 (56.37%)
Лучший трейд:
115.27 GBP
Худший трейд:
-56.83 GBP
Общая прибыль:
1 905.37 GBP (35 135 pips)
Общий убыток:
-2 054.13 GBP (35 981 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (267.66 GBP)
Макс. прибыль в серии:
267.66 GBP (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
98.81%
Макс. загрузка депозита:
13.17%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
-0.37
Длинных трейдов:
95 (46.57%)
Коротких трейдов:
109 (53.43%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.73 GBP
Средняя прибыль:
21.41 GBP
Средний убыток:
-17.86 GBP
Макс. серия проигрышей:
13 (-138.45 GBP)
Макс. убыток в серии:
-153.49 GBP (5)
Прирост в месяц:
-7.44%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
401.29 GBP
Максимальная:
401.29 GBP (20.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.06% (401.29 GBP)
По эквити:
3.79% (69.10 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|EURCAD
|20
|GBPCAD
|19
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|18
|GBPAUD
|18
|AUDUSD
|17
|EURAUD
|17
|EURJPY
|16
|USDCAD
|14
|USDCHF
|14
|GBPJPY
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|19
|EURCAD
|40
|GBPCAD
|-24
|GBPUSD
|-23
|USDJPY
|-88
|GBPAUD
|-14
|AUDUSD
|-36
|EURAUD
|66
|EURJPY
|31
|USDCAD
|-109
|USDCHF
|19
|GBPJPY
|-72
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|405
|EURCAD
|1.5K
|GBPCAD
|1.1K
|GBPUSD
|-169
|USDJPY
|-1.3K
|GBPAUD
|-697
|AUDUSD
|-387
|EURAUD
|1.5K
|EURJPY
|194
|USDCAD
|-1.8K
|USDCHF
|353
|GBPJPY
|-1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +115.27 GBP
Худший трейд: -57 GBP
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +267.66 GBP
Макс. убыток в серии: -138.45 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICTrading-Live29
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
ICMarketsSC-Live24
|0.73 × 93
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.01 × 611
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live12
|1.71 × 21
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
