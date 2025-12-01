СигналыРазделы
Tafadzwa Basilo Musekiwa

TMusekiwa

Tafadzwa Basilo Musekiwa
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -7%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
204
Прибыльных трейдов:
89 (43.62%)
Убыточных трейдов:
115 (56.37%)
Лучший трейд:
115.27 GBP
Худший трейд:
-56.83 GBP
Общая прибыль:
1 905.37 GBP (35 135 pips)
Общий убыток:
-2 054.13 GBP (35 981 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (267.66 GBP)
Макс. прибыль в серии:
267.66 GBP (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
98.81%
Макс. загрузка депозита:
13.17%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
-0.37
Длинных трейдов:
95 (46.57%)
Коротких трейдов:
109 (53.43%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.73 GBP
Средняя прибыль:
21.41 GBP
Средний убыток:
-17.86 GBP
Макс. серия проигрышей:
13 (-138.45 GBP)
Макс. убыток в серии:
-153.49 GBP (5)
Прирост в месяц:
-7.44%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
401.29 GBP
Максимальная:
401.29 GBP (20.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.06% (401.29 GBP)
По эквити:
3.79% (69.10 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 21
EURCAD 20
GBPCAD 19
GBPUSD 19
USDJPY 18
GBPAUD 18
AUDUSD 17
EURAUD 17
EURJPY 16
USDCAD 14
USDCHF 14
GBPJPY 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 19
EURCAD 40
GBPCAD -24
GBPUSD -23
USDJPY -88
GBPAUD -14
AUDUSD -36
EURAUD 66
EURJPY 31
USDCAD -109
USDCHF 19
GBPJPY -72
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 405
EURCAD 1.5K
GBPCAD 1.1K
GBPUSD -169
USDJPY -1.3K
GBPAUD -697
AUDUSD -387
EURAUD 1.5K
EURJPY 194
USDCAD -1.8K
USDCHF 353
GBPJPY -1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +115.27 GBP
Худший трейд: -57 GBP
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +267.66 GBP
Макс. убыток в серии: -138.45 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Axi-US03-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICTrading-Live29
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
ICMarketsSC-Live24
0.73 × 93
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.01 × 611
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live12
1.71 × 21
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
еще 132...
Нет отзывов
2025.12.04 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 21:58
Share of trading days is too low
2025.12.01 21:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 19:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 19:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 19:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.