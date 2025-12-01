SignaleKategorien
Tafadzwa Basilo Musekiwa
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -7%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
204
Gewinntrades:
89 (43.62%)
Verlusttrades:
115 (56.37%)
Bester Trade:
115.27 GBP
Schlechtester Trade:
-56.83 GBP
Bruttoprofit:
1 905.37 GBP (35 135 pips)
Bruttoverlust:
-2 054.13 GBP (35 981 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (267.66 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
267.66 GBP (7)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
98.81%
Max deposit load:
13.17%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
59
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.37
Long-Positionen:
95 (46.57%)
Short-Positionen:
109 (53.43%)
Profit-Faktor:
0.93
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.73 GBP
Durchschnittlicher Profit:
21.41 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-17.86 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-138.45 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-153.49 GBP (5)
Wachstum pro Monat :
-7.44%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
401.29 GBP
Maximaler:
401.29 GBP (20.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.06% (401.29 GBP)
Kapital:
3.79% (69.10 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 21
EURCAD 20
GBPCAD 19
GBPUSD 19
USDJPY 18
GBPAUD 18
AUDUSD 17
EURAUD 17
EURJPY 16
USDCAD 14
USDCHF 14
GBPJPY 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 19
EURCAD 40
GBPCAD -24
GBPUSD -23
USDJPY -88
GBPAUD -14
AUDUSD -36
EURAUD 66
EURJPY 31
USDCAD -109
USDCHF 19
GBPJPY -72
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 405
EURCAD 1.5K
GBPCAD 1.1K
GBPUSD -169
USDJPY -1.3K
GBPAUD -697
AUDUSD -387
EURAUD 1.5K
EURJPY 194
USDCAD -1.8K
USDCHF 353
GBPJPY -1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +115.27 GBP
Schlechtester Trade: -57 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +267.66 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -138.45 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Axi-US03-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICTrading-Live29
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
ICMarketsSC-Live24
0.73 × 93
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.01 × 611
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live12
1.71 × 21
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
noch 132 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 21:58
Share of trading days is too low
2025.12.01 21:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 19:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 19:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 19:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
