Total de Trades:
204
Transacciones Rentables:
89 (43.62%)
Transacciones Irrentables:
115 (56.37%)
Mejor transacción:
115.27 GBP
Peor transacción:
-56.83 GBP
Beneficio Bruto:
1 905.37 GBP (35 135 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 054.13 GBP (35 981 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (267.66 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
267.66 GBP (7)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
98.81%
Carga máxima del depósito:
13.17%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
59
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
-0.37
Transacciones Largas:
95 (46.57%)
Transacciones Cortas:
109 (53.43%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-0.73 GBP
Beneficio medio:
21.41 GBP
Pérdidas medias:
-17.86 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-138.45 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-153.49 GBP (5)
Crecimiento al mes:
-7.44%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
401.29 GBP
Máxima:
401.29 GBP (20.06%)
Reducción relativa:
De balance:
20.06% (401.29 GBP)
De fondos:
3.79% (69.10 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|EURCAD
|20
|GBPCAD
|19
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|18
|GBPAUD
|18
|AUDUSD
|17
|EURAUD
|17
|EURJPY
|16
|USDCAD
|14
|USDCHF
|14
|GBPJPY
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|19
|EURCAD
|40
|GBPCAD
|-24
|GBPUSD
|-23
|USDJPY
|-88
|GBPAUD
|-14
|AUDUSD
|-36
|EURAUD
|66
|EURJPY
|31
|USDCAD
|-109
|USDCHF
|19
|GBPJPY
|-72
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|405
|EURCAD
|1.5K
|GBPCAD
|1.1K
|GBPUSD
|-169
|USDJPY
|-1.3K
|GBPAUD
|-697
|AUDUSD
|-387
|EURAUD
|1.5K
|EURJPY
|194
|USDCAD
|-1.8K
|USDCHF
|353
|GBPJPY
|-1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +115.27 GBP
Peor transacción: -57 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +267.66 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -138.45 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICTrading-Live29
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
ICMarketsSC-Live24
|0.73 × 93
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.01 × 611
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live12
|1.71 × 21
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
otros 132...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
