Tafadzwa Basilo Musekiwa

TMusekiwa

Tafadzwa Basilo Musekiwa
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 -7%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
204
Transacciones Rentables:
89 (43.62%)
Transacciones Irrentables:
115 (56.37%)
Mejor transacción:
115.27 GBP
Peor transacción:
-56.83 GBP
Beneficio Bruto:
1 905.37 GBP (35 135 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 054.13 GBP (35 981 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (267.66 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
267.66 GBP (7)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
98.81%
Carga máxima del depósito:
13.17%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
59
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
-0.37
Transacciones Largas:
95 (46.57%)
Transacciones Cortas:
109 (53.43%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-0.73 GBP
Beneficio medio:
21.41 GBP
Pérdidas medias:
-17.86 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-138.45 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-153.49 GBP (5)
Crecimiento al mes:
-7.44%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
401.29 GBP
Máxima:
401.29 GBP (20.06%)
Reducción relativa:
De balance:
20.06% (401.29 GBP)
De fondos:
3.79% (69.10 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 21
EURCAD 20
GBPCAD 19
GBPUSD 19
USDJPY 18
GBPAUD 18
AUDUSD 17
EURAUD 17
EURJPY 16
USDCAD 14
USDCHF 14
GBPJPY 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 19
EURCAD 40
GBPCAD -24
GBPUSD -23
USDJPY -88
GBPAUD -14
AUDUSD -36
EURAUD 66
EURJPY 31
USDCAD -109
USDCHF 19
GBPJPY -72
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 405
EURCAD 1.5K
GBPCAD 1.1K
GBPUSD -169
USDJPY -1.3K
GBPAUD -697
AUDUSD -387
EURAUD 1.5K
EURJPY 194
USDCAD -1.8K
USDCHF 353
GBPJPY -1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +115.27 GBP
Peor transacción: -57 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +267.66 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -138.45 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Axi-US03-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICTrading-Live29
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
ICMarketsSC-Live24
0.73 × 93
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.01 × 611
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live12
1.71 × 21
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
otros 132...
No hay comentarios
2025.12.04 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 21:58
Share of trading days is too low
2025.12.01 21:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 19:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 19:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 19:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.