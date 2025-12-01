- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
2 (50.00%)
Loss Trade:
2 (50.00%)
Best Trade:
8.83 GBP
Worst Trade:
-13.00 GBP
Profitto lordo:
8.85 GBP (174 pips)
Perdita lorda:
-16.60 GBP (253 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (8.83 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
8.83 GBP (1)
Indice di Sharpe:
-0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.63%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
1 (25.00%)
Short Trade:
3 (75.00%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-1.94 GBP
Profitto medio:
4.43 GBP
Perdita media:
-8.30 GBP
Massime perdite consecutive:
1 (-13.00 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-13.00 GBP (1)
Crescita mensile:
-0.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.00 GBP
Massimale:
13.00 GBP (0.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.39% (7.77 GBP)
Per equità:
0.77% (15.35 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|-17
|GBPCAD
|11
|USDCAD
|-5
|AUDUSD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|-212
|GBPCAD
|170
|USDCAD
|-41
|AUDUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.83 GBP
Worst Trade: -13 GBP
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.83 GBP
Massima perdita consecutiva: -13.00 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 51
|
ICTrading-Live29
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
EagleFX-Live
|0.75 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live12
|1.71 × 21
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
Varchev-Real
|1.89 × 18
|
ICMarketsSC-Live09
|1.97 × 39
