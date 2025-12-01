SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AFSID Metal Hunter Pro MT4 II
Revano Azka Akhmad

AFSID Metal Hunter Pro MT4 II

Revano Azka Akhmad
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 366%
Headway-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 785
Kârla kapanan işlemler:
3 366 (70.34%)
Zararla kapanan işlemler:
1 419 (29.66%)
En iyi işlem:
894.33 USD
En kötü işlem:
-158.80 USD
Brüt kâr:
30 741.98 USD (981 573 pips)
Brüt zarar:
-16 141.14 USD (981 438 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (31.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 376.24 USD (8)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
98.89%
Maks. mevduat yükü:
3.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
435
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
13.62
Alış işlemleri:
1 894 (39.58%)
Satış işlemleri:
2 891 (60.42%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
3.05 USD
Ortalama kâr:
9.13 USD
Ortalama zarar:
-11.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 072.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 072.37 USD (10)
Aylık büyüme:
49.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.13 USD
Maksimum:
1 072.37 USD (7.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.46% (438.45 USD)
Varlığa göre:
8.48% (1 491.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4785
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 15K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 135
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +894.33 USD
En kötü işlem: -159 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +31.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 072.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
7.86 × 539
ICMarketsSC-Live17
9.33 × 3
RoboForex-ProCent-8
10.10 × 51
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
AFSID Metal Hunter Pro is a specialized Expert Advisor built for precise trading in metals, especially gold (XAUUSD). Designed with advanced algorithms and adaptive risk management, this EA focuses on capturing high‑probability setups while maintaining strict capital protection.
•     Platform: MetaTrader 5 (MT5)
•     Minimum Deposit: 2,000 USD
•     Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
•     Pairs: Optimized for XAUUSD, adaptable to other metal instruments
•     Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.
İnceleme yok
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 14:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 14:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AFSID Metal Hunter Pro MT4 II
Ayda 99 USD
366%
0
0
USD
18K
USD
7
100%
4 785
70%
99%
1.90
3.05
USD
9%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.