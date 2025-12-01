СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AFSID Metal Hunter Pro MT4 II
Revano Azka Akhmad

AFSID Metal Hunter Pro MT4 II

Revano Azka Akhmad
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 460%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 900
Прибыльных трейдов:
4 186 (70.94%)
Убыточных трейдов:
1 714 (29.05%)
Лучший трейд:
990.09 USD
Худший трейд:
-200.56 USD
Общая прибыль:
38 150.88 USD (1 191 388 pips)
Общий убыток:
-20 720.38 USD (1 225 164 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (34.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 602.27 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
94.05%
Макс. загрузка депозита:
14.33%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
482
Ср. время удержания:
36 минут
Фактор восстановления:
13.41
Длинных трейдов:
2 697 (45.71%)
Коротких трейдов:
3 203 (54.29%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
2.95 USD
Средняя прибыль:
9.11 USD
Средний убыток:
-12.09 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 299.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 299.42 USD (10)
Прирост в месяц:
31.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.13 USD
Максимальная:
1 299.42 USD (6.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.46% (438.45 USD)
По эквити:
21.62% (3 178.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 5900
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 17K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -34K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +990.09 USD
Худший трейд: -201 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +34.41 USD
Макс. убыток в серии: -1 299.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
AFSID Metal Hunter Pro is a specialized Expert Advisor built for precise trading in metals, especially gold (XAUUSD). Designed with advanced algorithms and adaptive risk management, this EA focuses on capturing high‑probability setups while maintaining strict capital protection.
•     Platform: MetaTrader 5 (MT5)
•     Minimum Deposit: 2,000 USD
•     Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
•     Pairs: Optimized for XAUUSD, adaptable to other metal instruments
•     Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.
Нет отзывов
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 14:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 14:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
