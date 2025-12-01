Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 OctaFX-Real 0.00 × 1 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 Weltrade-Real 0.00 × 17 VantageFX-Live 0.00 × 4 Exness-MT5Real18 0.00 × 2 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 OctaFX-Real2 0.25 × 4 Exness-MT5Real10 0.35 × 20 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 VantageInternational-Live 13 1.00 × 1 FxPro-MT5 Live02 1.11 × 133 Exness-MT5Real8 1.33 × 67 OxSecurities-Live 1.40 × 5 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 GOMarketsIntl-Live 1.50 × 4 itexsys-Platform 1.81 × 21 ICMarketsSC-MT5 1.82 × 388 ICMarketsEU-MT5-2 2.00 × 1 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 GOMarketsMU-Live 2.08 × 599 ICMarketsSC-MT5-2 2.11 × 15886 89 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya