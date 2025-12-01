SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CFX MOON
Ibrahim Siraz

CFX MOON

Ibrahim Siraz
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 372
Kârla kapanan işlemler:
854 (62.24%)
Zararla kapanan işlemler:
518 (37.76%)
En iyi işlem:
441.60 USD
En kötü işlem:
-666.33 USD
Brüt kâr:
10 577.80 USD (9 069 733 pips)
Brüt zarar:
-11 039.35 USD (19 666 428 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (102.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
493.55 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.63%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.19
Alış işlemleri:
682 (49.71%)
Satış işlemleri:
690 (50.29%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.34 USD
Ortalama kâr:
12.39 USD
Ortalama zarar:
-21.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-521.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-674.93 USD (3)
Aylık büyüme:
9.54%
Yıllık tahmin:
115.74%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 145.63 USD
Maksimum:
2 379.36 USD (22.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.04% (2 379.15 USD)
Varlığa göre:
7.93% (859.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 393
DE40 239
XAUUSD 131
AUDCAD 81
US30 66
USTEC 63
GBPUSD 58
EURUSD 50
EURAUD 49
USDJPY 37
NZDCAD 31
AUDNZD 29
NZDUSD 19
GBPCAD 17
AUDUSD 16
GBPAUD 16
EURCAD 15
EURNZD 12
AUDJPY 11
CADCHF 9
EURCHF 6
AUDCHF 6
EURGBP 5
GBPJPY 3
CHFSGD 3
GBPCHF 3
CHFJPY 2
EURJPY 1
USDSGD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -1.8K
DE40 156
XAUUSD -352
AUDCAD 307
US30 239
USTEC 218
GBPUSD -91
EURUSD -135
EURAUD 236
USDJPY -145
NZDCAD 45
AUDNZD 25
NZDUSD 50
GBPCAD -167
AUDUSD -17
GBPAUD 168
EURCAD -69
EURNZD -31
AUDJPY 160
CADCHF 6
EURCHF -43
AUDCHF 315
EURGBP 42
GBPJPY 386
CHFSGD 112
GBPCHF 69
CHFJPY -13
EURJPY -17
USDSGD -95
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -11M
DE40 16K
XAUUSD 6K
AUDCAD 2K
US30 26K
USTEC 23K
GBPUSD 4K
EURUSD -833
EURAUD 5.3K
USDJPY -41
NZDCAD 1.4K
AUDNZD -2K
NZDUSD 98
GBPCAD -2.4K
AUDUSD 1.2K
GBPAUD 2.4K
EURCAD -678
EURNZD 313
AUDJPY 4.9K
CADCHF 130
EURCHF -260
AUDCHF 1.4K
EURGBP 148
GBPJPY -701
CHFSGD 775
GBPCHF 351
CHFJPY -1.7K
EURJPY -1.2K
USDSGD -1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +441.60 USD
En kötü işlem: -666 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +102.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -521.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
VantageFX-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
OxSecurities-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
itexsys-Platform
1.81 × 21
ICMarketsSC-MT5
1.82 × 388
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ICMarketsSC-MT5-2
2.11 × 15886
89 daha fazla...
So much damage was already done to this account by the time I started. I was open to trying new EAs, but things didn’t go well at first. The good part is I kept my head up and never gave up, and now I can slowly see the recovery. It’s a bit high-risk, but I believe it will become stable
