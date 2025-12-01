SinaisSeções
Ibrahim Siraz

CFX MOON

Ibrahim Siraz
Confiabilidade
24 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 9%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 578
Negociações com lucro:
983 (62.29%)
Negociações com perda:
595 (37.71%)
Melhor negociação:
486.65 USD
Pior negociação:
-666.33 USD
Lucro bruto:
14 614.40 USD (9 130 032 pips)
Perda bruta:
-13 605.51 USD (19 749 544 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (102.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
766.32 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
19.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
0.42
Negociações longas:
790 (50.06%)
Negociações curtas:
788 (49.94%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.64 USD
Lucro médio:
14.87 USD
Perda média:
-22.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-521.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-674.93 USD (3)
Crescimento mensal:
15.27%
Previsão anual:
187.12%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 145.63 USD
Máximo:
2 379.36 USD (22.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.04% (2 379.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.11% (2 471.82 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 393
DE40 254
XAUUSD 159
AUDCAD 102
US30 84
USTEC 78
GBPUSD 75
EURAUD 61
EURUSD 59
USDJPY 45
NZDCAD 35
AUDNZD 29
GBPCAD 27
AUDUSD 22
NZDUSD 22
EURCAD 20
GBPAUD 18
EURNZD 16
EURCHF 14
AUDJPY 12
CADCHF 11
AUDSGD 9
EURGBP 8
AUDCHF 7
GBPCHF 5
GBPJPY 4
CHFSGD 3
CHFJPY 2
USDCAD 2
EURJPY 1
USDSGD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -1.8K
DE40 -134
XAUUSD -333
AUDCAD 460
US30 268
USTEC 152
GBPUSD 585
EURAUD 59
EURUSD -1
USDJPY -108
NZDCAD 68
AUDNZD 25
GBPCAD 46
AUDUSD -155
NZDUSD 36
EURCAD -26
GBPAUD 193
EURNZD -79
EURCHF -139
AUDJPY 279
CADCHF 35
AUDSGD -357
EURGBP 86
AUDCHF 177
GBPCHF 105
GBPJPY 872
CHFSGD 112
CHFJPY -13
USDCAD 730
EURJPY -17
USDSGD -95
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -11M
DE40 -12K
XAUUSD 3.8K
AUDCAD 3.6K
US30 28K
USTEC 15K
GBPUSD 6.2K
EURAUD 4.8K
EURUSD -23
USDJPY 368
NZDCAD 1.9K
AUDNZD -2K
GBPCAD 290
AUDUSD 653
NZDUSD -4
EURCAD -72
GBPAUD 2.8K
EURNZD -693
EURCHF -660
AUDJPY 6.2K
CADCHF 351
AUDSGD -2K
EURGBP 383
AUDCHF 951
GBPCHF 618
GBPJPY 1.8K
CHFSGD 775
CHFJPY -1.7K
USDCAD 3K
EURJPY -1.2K
USDSGD -1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +486.65 USD
Pior negociação: -666 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +102.20 USD
Máxima perda consecutiva: -521.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFX-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
OxSecurities-Live
0.80 × 5
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.76 × 416
OctaFX-Real2
1.80 × 10
itexsys-Platform
1.86 × 22
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.05 × 16484
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
91 mais ...
So much damage was already done to this account by the time I started. I was open to trying new EAs, but things didn’t go well at first. The good part is I kept my head up and never gave up, and now I can slowly see the recovery. It’s a bit high-risk, but I believe it will become stable
Sem comentários
2025.12.09 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.69% of days out of 145 days of the signal's entire lifetime.
