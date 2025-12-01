СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / CFX MOON
Ibrahim Siraz

CFX MOON

Ibrahim Siraz
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 571
Прибыльных трейдов:
983 (62.57%)
Убыточных трейдов:
588 (37.43%)
Лучший трейд:
486.65 USD
Худший трейд:
-666.33 USD
Общая прибыль:
14 614.40 USD (9 130 032 pips)
Общий убыток:
-13 469.49 USD (19 748 107 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (102.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
766.32 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
19.19%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
0.48
Длинных трейдов:
786 (50.03%)
Коротких трейдов:
785 (49.97%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.73 USD
Средняя прибыль:
14.87 USD
Средний убыток:
-22.91 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-521.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-674.93 USD (3)
Прирост в месяц:
9.55%
Годовой прогноз:
115.88%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 145.63 USD
Максимальная:
2 379.36 USD (22.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.04% (2 379.15 USD)
По эквити:
22.11% (2 471.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 393
DE40 254
XAUUSD 159
AUDCAD 102
US30 84
USTEC 78
GBPUSD 75
EURAUD 61
EURUSD 59
USDJPY 45
NZDCAD 35
AUDNZD 29
GBPCAD 27
NZDUSD 22
AUDUSD 20
EURCAD 19
GBPAUD 18
EURNZD 14
EURCHF 13
AUDJPY 12
CADCHF 11
EURGBP 8
AUDSGD 8
AUDCHF 7
GBPCHF 5
GBPJPY 4
CHFSGD 3
CHFJPY 2
USDCAD 2
EURJPY 1
USDSGD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -1.8K
DE40 -134
XAUUSD -333
AUDCAD 460
US30 268
USTEC 152
GBPUSD 585
EURAUD 59
EURUSD -1
USDJPY -108
NZDCAD 68
AUDNZD 25
GBPCAD 46
NZDUSD 36
AUDUSD -129
EURCAD -18
GBPAUD 193
EURNZD -12
EURCHF -110
AUDJPY 279
CADCHF 35
EURGBP 86
AUDSGD -349
AUDCHF 177
GBPCHF 105
GBPJPY 872
CHFSGD 112
CHFJPY -13
USDCAD 730
EURJPY -17
USDSGD -95
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -11M
DE40 -12K
XAUUSD 3.8K
AUDCAD 3.6K
US30 28K
USTEC 15K
GBPUSD 6.2K
EURAUD 4.8K
EURUSD -23
USDJPY 368
NZDCAD 1.9K
AUDNZD -2K
GBPCAD 290
NZDUSD -4
AUDUSD 830
EURCAD -4
GBPAUD 2.8K
EURNZD 268
EURCHF -468
AUDJPY 6.2K
CADCHF 351
EURGBP 383
AUDSGD -2K
AUDCHF 951
GBPCHF 618
GBPJPY 1.8K
CHFSGD 775
CHFJPY -1.7K
USDCAD 3K
EURJPY -1.2K
USDSGD -1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +486.65 USD
Худший трейд: -666 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +102.20 USD
Макс. убыток в серии: -521.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
OxSecurities-Live
0.80 × 5
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.77 × 412
OctaFX-Real2
1.80 × 10
itexsys-Platform
1.86 × 22
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.05 × 16484
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
еще 91...
So much damage was already done to this account by the time I started. I was open to trying new EAs, but things didn’t go well at first. The good part is I kept my head up and never gave up, and now I can slowly see the recovery. It’s a bit high-risk, but I believe it will become stable
Нет отзывов
2025.12.09 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.69% of days out of 145 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.