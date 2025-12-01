- Прирост
Всего трейдов:
1 571
Прибыльных трейдов:
983 (62.57%)
Убыточных трейдов:
588 (37.43%)
Лучший трейд:
486.65 USD
Худший трейд:
-666.33 USD
Общая прибыль:
14 614.40 USD (9 130 032 pips)
Общий убыток:
-13 469.49 USD (19 748 107 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (102.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
766.32 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
19.19%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
0.48
Длинных трейдов:
786 (50.03%)
Коротких трейдов:
785 (49.97%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.73 USD
Средняя прибыль:
14.87 USD
Средний убыток:
-22.91 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-521.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-674.93 USD (3)
Прирост в месяц:
9.55%
Годовой прогноз:
115.88%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 145.63 USD
Максимальная:
2 379.36 USD (22.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.04% (2 379.15 USD)
По эквити:
22.11% (2 471.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|393
|DE40
|254
|XAUUSD
|159
|AUDCAD
|102
|US30
|84
|USTEC
|78
|GBPUSD
|75
|EURAUD
|61
|EURUSD
|59
|USDJPY
|45
|NZDCAD
|35
|AUDNZD
|29
|GBPCAD
|27
|NZDUSD
|22
|AUDUSD
|20
|EURCAD
|19
|GBPAUD
|18
|EURNZD
|14
|EURCHF
|13
|AUDJPY
|12
|CADCHF
|11
|EURGBP
|8
|AUDSGD
|8
|AUDCHF
|7
|GBPCHF
|5
|GBPJPY
|4
|CHFSGD
|3
|CHFJPY
|2
|USDCAD
|2
|EURJPY
|1
|USDSGD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-1.8K
|DE40
|-134
|XAUUSD
|-333
|AUDCAD
|460
|US30
|268
|USTEC
|152
|GBPUSD
|585
|EURAUD
|59
|EURUSD
|-1
|USDJPY
|-108
|NZDCAD
|68
|AUDNZD
|25
|GBPCAD
|46
|NZDUSD
|36
|AUDUSD
|-129
|EURCAD
|-18
|GBPAUD
|193
|EURNZD
|-12
|EURCHF
|-110
|AUDJPY
|279
|CADCHF
|35
|EURGBP
|86
|AUDSGD
|-349
|AUDCHF
|177
|GBPCHF
|105
|GBPJPY
|872
|CHFSGD
|112
|CHFJPY
|-13
|USDCAD
|730
|EURJPY
|-17
|USDSGD
|-95
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-11M
|DE40
|-12K
|XAUUSD
|3.8K
|AUDCAD
|3.6K
|US30
|28K
|USTEC
|15K
|GBPUSD
|6.2K
|EURAUD
|4.8K
|EURUSD
|-23
|USDJPY
|368
|NZDCAD
|1.9K
|AUDNZD
|-2K
|GBPCAD
|290
|NZDUSD
|-4
|AUDUSD
|830
|EURCAD
|-4
|GBPAUD
|2.8K
|EURNZD
|268
|EURCHF
|-468
|AUDJPY
|6.2K
|CADCHF
|351
|EURGBP
|383
|AUDSGD
|-2K
|AUDCHF
|951
|GBPCHF
|618
|GBPJPY
|1.8K
|CHFSGD
|775
|CHFJPY
|-1.7K
|USDCAD
|3K
|EURJPY
|-1.2K
|USDSGD
|-1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +486.65 USD
Худший трейд: -666 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +102.20 USD
Макс. убыток в серии: -521.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
VantageFX-Live
|0.00 × 4
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
OctaFX-Real
|0.00 × 1
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
Exness-MT5Real10
|0.35 × 20
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
OxSecurities-Live
|0.80 × 5
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
|1.50 × 4
ICMarketsSC-MT5
|1.77 × 412
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
itexsys-Platform
|1.86 × 22
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
|2.05 × 16484
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
So much damage was already done to this account by the time I started. I was open to trying new EAs, but things didn’t go well at first. The good part is I kept my head up and never gave up, and now I can slowly see the recovery. It’s a bit high-risk, but I believe it will become stable
