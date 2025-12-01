- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 577
盈利交易:
983 (62.33%)
亏损交易:
594 (37.67%)
最好交易:
486.65 USD
最差交易:
-666.33 USD
毛利:
14 614.40 USD (9 130 032 pips)
毛利亏损:
-13 593.01 USD (19 749 474 pips)
最大连续赢利:
23 (102.20 USD)
最大连续盈利:
766.32 USD (16)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
19.19%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
19 小时
采收率:
0.43
长期交易:
790 (50.10%)
短期交易:
787 (49.90%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.65 USD
平均利润:
14.87 USD
平均损失:
-22.88 USD
最大连续失误:
25 (-521.01 USD)
最大连续亏损:
-674.93 USD (3)
每月增长:
15.53%
年度预测:
188.40%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
2 145.63 USD
最大值:
2 379.36 USD (22.59%)
相对跌幅:
结余:
21.04% (2 379.15 USD)
净值:
22.11% (2 471.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|393
|DE40
|254
|XAUUSD
|159
|AUDCAD
|102
|US30
|84
|USTEC
|78
|GBPUSD
|75
|EURAUD
|61
|EURUSD
|59
|USDJPY
|45
|NZDCAD
|35
|AUDNZD
|29
|GBPCAD
|27
|NZDUSD
|22
|AUDUSD
|21
|EURCAD
|20
|GBPAUD
|18
|EURNZD
|16
|EURCHF
|14
|AUDJPY
|12
|CADCHF
|11
|AUDSGD
|9
|EURGBP
|8
|AUDCHF
|7
|GBPCHF
|5
|GBPJPY
|4
|CHFSGD
|3
|CHFJPY
|2
|USDCAD
|2
|EURJPY
|1
|USDSGD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-1.8K
|DE40
|-134
|XAUUSD
|-333
|AUDCAD
|460
|US30
|268
|USTEC
|152
|GBPUSD
|585
|EURAUD
|59
|EURUSD
|-1
|USDJPY
|-108
|NZDCAD
|68
|AUDNZD
|25
|GBPCAD
|46
|NZDUSD
|36
|AUDUSD
|-144
|EURCAD
|-26
|GBPAUD
|193
|EURNZD
|-79
|EURCHF
|-139
|AUDJPY
|279
|CADCHF
|35
|AUDSGD
|-357
|EURGBP
|86
|AUDCHF
|177
|GBPCHF
|105
|GBPJPY
|872
|CHFSGD
|112
|CHFJPY
|-13
|USDCAD
|730
|EURJPY
|-17
|USDSGD
|-95
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-11M
|DE40
|-12K
|XAUUSD
|3.8K
|AUDCAD
|3.6K
|US30
|28K
|USTEC
|15K
|GBPUSD
|6.2K
|EURAUD
|4.8K
|EURUSD
|-23
|USDJPY
|368
|NZDCAD
|1.9K
|AUDNZD
|-2K
|GBPCAD
|290
|NZDUSD
|-4
|AUDUSD
|723
|EURCAD
|-72
|GBPAUD
|2.8K
|EURNZD
|-693
|EURCHF
|-660
|AUDJPY
|6.2K
|CADCHF
|351
|AUDSGD
|-2K
|EURGBP
|383
|AUDCHF
|951
|GBPCHF
|618
|GBPJPY
|1.8K
|CHFSGD
|775
|CHFJPY
|-1.7K
|USDCAD
|3K
|EURJPY
|-1.2K
|USDSGD
|-1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +486.65 USD
最差交易: -666 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +102.20 USD
最大连续亏损: -521.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.35 × 20
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
OxSecurities-Live
|0.80 × 5
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
GOMarketsIntl-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.77 × 412
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
itexsys-Platform
|1.86 × 22
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.05 × 16484
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
So much damage was already done to this account by the time I started. I was open to trying new EAs, but things didn’t go well at first. The good part is I kept my head up and never gave up, and now I can slowly see the recovery. It’s a bit high-risk, but I believe it will become stable
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
9%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
24
96%
1 577
62%
100%
1.07
0.65
USD
USD
22%
1:500