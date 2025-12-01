信号部分
CFX MOON
Ibrahim Siraz

CFX MOON

Ibrahim Siraz
可靠性
24
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 9%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 577
盈利交易:
983 (62.33%)
亏损交易:
594 (37.67%)
最好交易:
486.65 USD
最差交易:
-666.33 USD
毛利:
14 614.40 USD (9 130 032 pips)
毛利亏损:
-13 593.01 USD (19 749 474 pips)
最大连续赢利:
23 (102.20 USD)
最大连续盈利:
766.32 USD (16)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
19.19%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
19 小时
采收率:
0.43
长期交易:
790 (50.10%)
短期交易:
787 (49.90%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.65 USD
平均利润:
14.87 USD
平均损失:
-22.88 USD
最大连续失误:
25 (-521.01 USD)
最大连续亏损:
-674.93 USD (3)
每月增长:
15.53%
年度预测:
188.40%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
2 145.63 USD
最大值:
2 379.36 USD (22.59%)
相对跌幅:
结余:
21.04% (2 379.15 USD)
净值:
22.11% (2 471.82 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 393
DE40 254
XAUUSD 159
AUDCAD 102
US30 84
USTEC 78
GBPUSD 75
EURAUD 61
EURUSD 59
USDJPY 45
NZDCAD 35
AUDNZD 29
GBPCAD 27
NZDUSD 22
AUDUSD 21
EURCAD 20
GBPAUD 18
EURNZD 16
EURCHF 14
AUDJPY 12
CADCHF 11
AUDSGD 9
EURGBP 8
AUDCHF 7
GBPCHF 5
GBPJPY 4
CHFSGD 3
CHFJPY 2
USDCAD 2
EURJPY 1
USDSGD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -1.8K
DE40 -134
XAUUSD -333
AUDCAD 460
US30 268
USTEC 152
GBPUSD 585
EURAUD 59
EURUSD -1
USDJPY -108
NZDCAD 68
AUDNZD 25
GBPCAD 46
NZDUSD 36
AUDUSD -144
EURCAD -26
GBPAUD 193
EURNZD -79
EURCHF -139
AUDJPY 279
CADCHF 35
AUDSGD -357
EURGBP 86
AUDCHF 177
GBPCHF 105
GBPJPY 872
CHFSGD 112
CHFJPY -13
USDCAD 730
EURJPY -17
USDSGD -95
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -11M
DE40 -12K
XAUUSD 3.8K
AUDCAD 3.6K
US30 28K
USTEC 15K
GBPUSD 6.2K
EURAUD 4.8K
EURUSD -23
USDJPY 368
NZDCAD 1.9K
AUDNZD -2K
GBPCAD 290
NZDUSD -4
AUDUSD 723
EURCAD -72
GBPAUD 2.8K
EURNZD -693
EURCHF -660
AUDJPY 6.2K
CADCHF 351
AUDSGD -2K
EURGBP 383
AUDCHF 951
GBPCHF 618
GBPJPY 1.8K
CHFSGD 775
CHFJPY -1.7K
USDCAD 3K
EURJPY -1.2K
USDSGD -1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +486.65 USD
最差交易: -666 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +102.20 USD
最大连续亏损: -521.01 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageFX-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
OxSecurities-Live
0.80 × 5
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.77 × 412
OctaFX-Real2
1.80 × 10
itexsys-Platform
1.86 × 22
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.05 × 16484
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
91 更多...
So much damage was already done to this account by the time I started. I was open to trying new EAs, but things didn’t go well at first. The good part is I kept my head up and never gave up, and now I can slowly see the recovery. It’s a bit high-risk, but I believe it will become stable
没有评论
2025.12.09 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.69% of days out of 145 days of the signal's entire lifetime.
