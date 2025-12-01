- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 578
利益トレード:
983 (62.29%)
損失トレード:
595 (37.71%)
ベストトレード:
486.65 USD
最悪のトレード:
-666.33 USD
総利益:
14 614.40 USD (9 130 032 pips)
総損失:
-13 605.51 USD (19 749 544 pips)
最大連続の勝ち:
23 (102.20 USD)
最大連続利益:
766.32 USD (16)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
19.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
0.42
長いトレード:
790 (50.06%)
短いトレード:
788 (49.94%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.64 USD
平均利益:
14.87 USD
平均損失:
-22.87 USD
最大連続の負け:
25 (-521.01 USD)
最大連続損失:
-674.93 USD (3)
月間成長:
15.27%
年間予想:
187.12%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 145.63 USD
最大の:
2 379.36 USD (22.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.04% (2 379.15 USD)
エクイティによる:
22.11% (2 471.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|393
|DE40
|254
|XAUUSD
|159
|AUDCAD
|102
|US30
|84
|USTEC
|78
|GBPUSD
|75
|EURAUD
|61
|EURUSD
|59
|USDJPY
|45
|NZDCAD
|35
|AUDNZD
|29
|GBPCAD
|27
|AUDUSD
|22
|NZDUSD
|22
|EURCAD
|20
|GBPAUD
|18
|EURNZD
|16
|EURCHF
|14
|AUDJPY
|12
|CADCHF
|11
|AUDSGD
|9
|EURGBP
|8
|AUDCHF
|7
|GBPCHF
|5
|GBPJPY
|4
|CHFSGD
|3
|CHFJPY
|2
|USDCAD
|2
|EURJPY
|1
|USDSGD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-1.8K
|DE40
|-134
|XAUUSD
|-333
|AUDCAD
|460
|US30
|268
|USTEC
|152
|GBPUSD
|585
|EURAUD
|59
|EURUSD
|-1
|USDJPY
|-108
|NZDCAD
|68
|AUDNZD
|25
|GBPCAD
|46
|AUDUSD
|-155
|NZDUSD
|36
|EURCAD
|-26
|GBPAUD
|193
|EURNZD
|-79
|EURCHF
|-139
|AUDJPY
|279
|CADCHF
|35
|AUDSGD
|-357
|EURGBP
|86
|AUDCHF
|177
|GBPCHF
|105
|GBPJPY
|872
|CHFSGD
|112
|CHFJPY
|-13
|USDCAD
|730
|EURJPY
|-17
|USDSGD
|-95
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-11M
|DE40
|-12K
|XAUUSD
|3.8K
|AUDCAD
|3.6K
|US30
|28K
|USTEC
|15K
|GBPUSD
|6.2K
|EURAUD
|4.8K
|EURUSD
|-23
|USDJPY
|368
|NZDCAD
|1.9K
|AUDNZD
|-2K
|GBPCAD
|290
|AUDUSD
|653
|NZDUSD
|-4
|EURCAD
|-72
|GBPAUD
|2.8K
|EURNZD
|-693
|EURCHF
|-660
|AUDJPY
|6.2K
|CADCHF
|351
|AUDSGD
|-2K
|EURGBP
|383
|AUDCHF
|951
|GBPCHF
|618
|GBPJPY
|1.8K
|CHFSGD
|775
|CHFJPY
|-1.7K
|USDCAD
|3K
|EURJPY
|-1.2K
|USDSGD
|-1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +486.65 USD
最悪のトレード: -666 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +102.20 USD
最大連続損失: -521.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.35 × 20
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
OxSecurities-Live
|0.80 × 5
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
GOMarketsIntl-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.76 × 416
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
itexsys-Platform
|1.86 × 22
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.05 × 16484
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
So much damage was already done to this account by the time I started. I was open to trying new EAs, but things didn’t go well at first. The good part is I kept my head up and never gave up, and now I can slowly see the recovery. It’s a bit high-risk, but I believe it will become stable
