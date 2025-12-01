シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / CFX MOON
Ibrahim Siraz

CFX MOON

Ibrahim Siraz
レビュー0件
信頼性
24週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 9%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 578
利益トレード:
983 (62.29%)
損失トレード:
595 (37.71%)
ベストトレード:
486.65 USD
最悪のトレード:
-666.33 USD
総利益:
14 614.40 USD (9 130 032 pips)
総損失:
-13 605.51 USD (19 749 544 pips)
最大連続の勝ち:
23 (102.20 USD)
最大連続利益:
766.32 USD (16)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
19.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
0.42
長いトレード:
790 (50.06%)
短いトレード:
788 (49.94%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.64 USD
平均利益:
14.87 USD
平均損失:
-22.87 USD
最大連続の負け:
25 (-521.01 USD)
最大連続損失:
-674.93 USD (3)
月間成長:
15.27%
年間予想:
187.12%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 145.63 USD
最大の:
2 379.36 USD (22.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.04% (2 379.15 USD)
エクイティによる:
22.11% (2 471.82 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 393
DE40 254
XAUUSD 159
AUDCAD 102
US30 84
USTEC 78
GBPUSD 75
EURAUD 61
EURUSD 59
USDJPY 45
NZDCAD 35
AUDNZD 29
GBPCAD 27
AUDUSD 22
NZDUSD 22
EURCAD 20
GBPAUD 18
EURNZD 16
EURCHF 14
AUDJPY 12
CADCHF 11
AUDSGD 9
EURGBP 8
AUDCHF 7
GBPCHF 5
GBPJPY 4
CHFSGD 3
CHFJPY 2
USDCAD 2
EURJPY 1
USDSGD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -1.8K
DE40 -134
XAUUSD -333
AUDCAD 460
US30 268
USTEC 152
GBPUSD 585
EURAUD 59
EURUSD -1
USDJPY -108
NZDCAD 68
AUDNZD 25
GBPCAD 46
AUDUSD -155
NZDUSD 36
EURCAD -26
GBPAUD 193
EURNZD -79
EURCHF -139
AUDJPY 279
CADCHF 35
AUDSGD -357
EURGBP 86
AUDCHF 177
GBPCHF 105
GBPJPY 872
CHFSGD 112
CHFJPY -13
USDCAD 730
EURJPY -17
USDSGD -95
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -11M
DE40 -12K
XAUUSD 3.8K
AUDCAD 3.6K
US30 28K
USTEC 15K
GBPUSD 6.2K
EURAUD 4.8K
EURUSD -23
USDJPY 368
NZDCAD 1.9K
AUDNZD -2K
GBPCAD 290
AUDUSD 653
NZDUSD -4
EURCAD -72
GBPAUD 2.8K
EURNZD -693
EURCHF -660
AUDJPY 6.2K
CADCHF 351
AUDSGD -2K
EURGBP 383
AUDCHF 951
GBPCHF 618
GBPJPY 1.8K
CHFSGD 775
CHFJPY -1.7K
USDCAD 3K
EURJPY -1.2K
USDSGD -1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +486.65 USD
最悪のトレード: -666 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +102.20 USD
最大連続損失: -521.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageFX-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
OxSecurities-Live
0.80 × 5
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.76 × 416
OctaFX-Real2
1.80 × 10
itexsys-Platform
1.86 × 22
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.05 × 16484
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
91 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
So much damage was already done to this account by the time I started. I was open to trying new EAs, but things didn’t go well at first. The good part is I kept my head up and never gave up, and now I can slowly see the recovery. It’s a bit high-risk, but I believe it will become stable
レビューなし
2025.12.09 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.69% of days out of 145 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
CFX MOON
30 USD/月
9%
0
0
USD
12K
USD
24
96%
1 578
62%
100%
1.07
0.64
USD
22%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください