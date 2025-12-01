- Büyüme
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
10 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (23.08%)
En iyi işlem:
736.10 RUB
En kötü işlem:
-224.67 RUB
Brüt kâr:
1 419.75 RUB (8 178 pips)
Brüt zarar:
-259.18 RUB (328 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (1 173.18 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
1 173.18 RUB (7)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
82.09%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
5.17
Alış işlemleri:
5 (38.46%)
Satış işlemleri:
8 (61.54%)
Kâr faktörü:
5.48
Beklenen getiri:
89.27 RUB
Ortalama kâr:
141.98 RUB
Ortalama zarar:
-86.39 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-224.67 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-224.67 RUB (1)
Aylık büyüme:
11.61%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
224.67 RUB
Maksimum:
224.67 RUB (2.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.87% (187.08 RUB)
Varlığa göre:
10.60% (1 183.71 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|10
|GBPUSDrfd
|2
|USDRUBrfd
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDrfd
|3
|GBPUSDrfd
|4
|USDRUBrfd
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDrfd
|259
|GBPUSDrfd
|290
|USDRUBrfd
|7.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +736.10 RUB
En kötü işlem: -225 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 173.18 RUB
Maksimum ardışık zarar: -224.67 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Ручная торговля от А до Я.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
USD
11K
RUB
RUB
2
0%
13
76%
100%
5.47
89.27
RUB
RUB
11%
1:40