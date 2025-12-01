- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
47
Transacciones Rentables:
32 (68.08%)
Transacciones Irrentables:
15 (31.91%)
Mejor transacción:
736.10 RUB
Peor transacción:
-224.67 RUB
Beneficio Bruto:
2 497.51 RUB (9 941 pips)
Pérdidas Brutas:
-633.60 RUB (846 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (1 173.18 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
1 173.18 RUB (7)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
118.09%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
8.30
Transacciones Largas:
22 (46.81%)
Transacciones Cortas:
25 (53.19%)
Factor de Beneficio:
3.94
Beneficio Esperado:
39.66 RUB
Beneficio medio:
78.05 RUB
Pérdidas medias:
-42.24 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-103.39 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-224.67 RUB (1)
Crecimiento al mes:
18.09%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
224.67 RUB
Máxima:
224.67 RUB (2.25%)
Reducción relativa:
De balance:
1.87% (187.08 RUB)
De fondos:
41.81% (4 890.08 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|24
|USDJPYrfd
|20
|GBPUSDrfd
|2
|USDRUBrfd
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDrfd
|7
|USDJPYrfd
|8
|GBPUSDrfd
|4
|USDRUBrfd
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDrfd
|447
|USDJPYrfd
|1.1K
|GBPUSDrfd
|290
|USDRUBrfd
|7.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
Mejor transacción: +736.10 RUB
Peor transacción: -225 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 173.18 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -103.39 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Ручная торговля от А до Я.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
19%
0
0
USD
USD
12K
RUB
RUB
5
0%
47
68%
100%
3.94
39.66
RUB
RUB
42%
1:40