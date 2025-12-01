SeñalesSecciones
Konstantin Rusiaev

Kostyarin

Konstantin Rusiaev
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 19%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
47
Transacciones Rentables:
32 (68.08%)
Transacciones Irrentables:
15 (31.91%)
Mejor transacción:
736.10 RUB
Peor transacción:
-224.67 RUB
Beneficio Bruto:
2 497.51 RUB (9 941 pips)
Pérdidas Brutas:
-633.60 RUB (846 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (1 173.18 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
1 173.18 RUB (7)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
118.09%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
8.30
Transacciones Largas:
22 (46.81%)
Transacciones Cortas:
25 (53.19%)
Factor de Beneficio:
3.94
Beneficio Esperado:
39.66 RUB
Beneficio medio:
78.05 RUB
Pérdidas medias:
-42.24 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-103.39 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-224.67 RUB (1)
Crecimiento al mes:
18.09%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
224.67 RUB
Máxima:
224.67 RUB (2.25%)
Reducción relativa:
De balance:
1.87% (187.08 RUB)
De fondos:
41.81% (4 890.08 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDrfd 24
USDJPYrfd 20
GBPUSDrfd 2
USDRUBrfd 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDrfd 7
USDJPYrfd 8
GBPUSDrfd 4
USDRUBrfd 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDrfd 447
USDJPYrfd 1.1K
GBPUSDrfd 290
USDRUBrfd 7.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +736.10 RUB
Peor transacción: -225 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 173.18 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -103.39 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Ручная торговля от А до Я.
