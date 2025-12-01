시그널섹션
Konstantin Rusiaev

Kostyarin

Konstantin Rusiaev
0 리뷰
안정성
7
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 19%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
61
이익 거래:
41 (67.21%)
손실 거래:
20 (32.79%)
최고의 거래:
736.10 RUB
최악의 거래:
-254.95 RUB
총 수익:
2 957.31 RUB (10 791 pips)
총 손실:
-1 024.18 RUB (1 219 pips)
연속 최대 이익:
7 (1 173.18 RUB)
연속 최대 이익:
1 173.18 RUB (7)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
118.09%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
6.49
롱(주식매수):
31 (50.82%)
숏(주식차입매도):
30 (49.18%)
수익 요인:
2.89
기대수익:
31.69 RUB
평균 이익:
72.13 RUB
평균 손실:
-51.21 RUB
연속 최대 손실:
4 (-103.39 RUB)
연속 최대 손실:
-297.73 RUB (2)
월별 성장률:
4.91%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
224.67 RUB
최대한의:
297.73 RUB (2.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.49% (297.73 RUB)
자본금별:
41.81% (4 890.08 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSDrfd 29
USDJPYrfd 29
GBPUSDrfd 2
USDRUBrfd 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSDrfd 3
USDJPYrfd 13
GBPUSDrfd 4
USDRUBrfd 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSDrfd 388
USDJPYrfd 1.6K
GBPUSDrfd 290
USDRUBrfd 7.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +736.10 RUB
최악의 거래: -255 RUB
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +1 173.18 RUB
연속 최대 손실: -103.39 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Ручная торговля от А до Я.
