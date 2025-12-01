- 자본
- 축소
트레이드:
61
이익 거래:
41 (67.21%)
손실 거래:
20 (32.79%)
최고의 거래:
736.10 RUB
최악의 거래:
-254.95 RUB
총 수익:
2 957.31 RUB (10 791 pips)
총 손실:
-1 024.18 RUB (1 219 pips)
연속 최대 이익:
7 (1 173.18 RUB)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
118.09%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
6.49
롱(주식매수):
31 (50.82%)
숏(주식차입매도):
30 (49.18%)
수익 요인:
2.89
기대수익:
31.69 RUB
평균 이익:
72.13 RUB
평균 손실:
-51.21 RUB
연속 최대 손실:
4 (-103.39 RUB)
연속 최대 손실:
-297.73 RUB (2)
월별 성장률:
4.91%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
224.67 RUB
최대한의:
297.73 RUB (2.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.49% (297.73 RUB)
자본금별:
41.81% (4 890.08 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|29
|USDJPYrfd
|29
|GBPUSDrfd
|2
|USDRUBrfd
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDrfd
|3
|USDJPYrfd
|13
|GBPUSDrfd
|4
|USDRUBrfd
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDrfd
|388
|USDJPYrfd
|1.6K
|GBPUSDrfd
|290
|USDRUBrfd
|7.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Ручная торговля от А до Я.
