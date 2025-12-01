- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
30 (66.66%)
亏损交易:
15 (33.33%)
最好交易:
736.10 RUB
最差交易:
-224.67 RUB
毛利:
2 382.72 RUB (9 696 pips)
毛利亏损:
-633.60 RUB (846 pips)
最大连续赢利:
7 (1 173.18 RUB)
最大连续盈利:
1 173.18 RUB (7)
夏普比率:
0.30
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
118.09%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
11 小时
采收率:
7.79
长期交易:
20 (44.44%)
短期交易:
25 (55.56%)
利润因子:
3.76
预期回报:
38.87 RUB
平均利润:
79.42 RUB
平均损失:
-42.24 RUB
最大连续失误:
4 (-103.39 RUB)
最大连续亏损:
-224.67 RUB (1)
每月增长:
17.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
224.67 RUB
最大值:
224.67 RUB (2.25%)
相对跌幅:
结余:
1.87% (187.08 RUB)
净值:
41.81% (4 890.08 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|24
|USDJPYrfd
|18
|GBPUSDrfd
|2
|USDRUBrfd
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDrfd
|7
|USDJPYrfd
|6
|GBPUSDrfd
|4
|USDRUBrfd
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDrfd
|447
|USDJPYrfd
|812
|GBPUSDrfd
|290
|USDRUBrfd
|7.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Ручная торговля от А до Я.
没有评论
