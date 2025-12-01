信号部分
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 17%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
45
盈利交易:
30 (66.66%)
亏损交易:
15 (33.33%)
最好交易:
736.10 RUB
最差交易:
-224.67 RUB
毛利:
2 382.72 RUB (9 696 pips)
毛利亏损:
-633.60 RUB (846 pips)
最大连续赢利:
7 (1 173.18 RUB)
最大连续盈利:
1 173.18 RUB (7)
夏普比率:
0.30
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
118.09%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
11 小时
采收率:
7.79
长期交易:
20 (44.44%)
短期交易:
25 (55.56%)
利润因子:
3.76
预期回报:
38.87 RUB
平均利润:
79.42 RUB
平均损失:
-42.24 RUB
最大连续失误:
4 (-103.39 RUB)
最大连续亏损:
-224.67 RUB (1)
每月增长:
17.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
224.67 RUB
最大值:
224.67 RUB (2.25%)
相对跌幅:
结余:
1.87% (187.08 RUB)
净值:
41.81% (4 890.08 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDrfd 24
USDJPYrfd 18
GBPUSDrfd 2
USDRUBrfd 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDrfd 7
USDJPYrfd 6
GBPUSDrfd 4
USDRUBrfd 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDrfd 447
USDJPYrfd 812
GBPUSDrfd 290
USDRUBrfd 7.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +736.10 RUB
最差交易: -225 RUB
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 173.18 RUB
最大连续亏损: -103.39 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Ручная торговля от А до Я.
没有评论
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 18:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 20:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 19:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
