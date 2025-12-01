- Wachstum
Trades insgesamt:
48
Gewinntrades:
33 (68.75%)
Verlusttrades:
15 (31.25%)
Bester Trade:
736.10 RUB
Schlechtester Trade:
-224.67 RUB
Bruttoprofit:
2 613.79 RUB (10 175 pips)
Bruttoverlust:
-633.60 RUB (846 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 173.18 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 173.18 RUB (7)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
118.09%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
8.81
Long-Positionen:
23 (47.92%)
Short-Positionen:
25 (52.08%)
Profit-Faktor:
4.13
Mathematische Gewinnerwartung:
41.25 RUB
Durchschnittlicher Profit:
79.21 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-42.24 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-103.39 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-224.67 RUB (1)
Wachstum pro Monat :
9.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
224.67 RUB
Maximaler:
224.67 RUB (2.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.87% (187.08 RUB)
Kapital:
41.81% (4 890.08 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|24
|USDJPYrfd
|21
|GBPUSDrfd
|2
|USDRUBrfd
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDrfd
|7
|USDJPYrfd
|10
|GBPUSDrfd
|4
|USDRUBrfd
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDrfd
|447
|USDJPYrfd
|1.3K
|GBPUSDrfd
|290
|USDRUBrfd
|7.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Bester Trade: +736.10 RUB
Schlechtester Trade: -225 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 173.18 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -103.39 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Ручная торговля от А до Я.
30 USD pro Monat
20%
0
0
USD
USD
12K
RUB
RUB
6
0%
48
68%
100%
4.12
41.25
RUB
RUB
42%
1:40