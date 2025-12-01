SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Kostyarin
Konstantin Rusiaev

Kostyarin

Konstantin Rusiaev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 20%
AlfaForexRU-Real
1:40
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
48
Gewinntrades:
33 (68.75%)
Verlusttrades:
15 (31.25%)
Bester Trade:
736.10 RUB
Schlechtester Trade:
-224.67 RUB
Bruttoprofit:
2 613.79 RUB (10 175 pips)
Bruttoverlust:
-633.60 RUB (846 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 173.18 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 173.18 RUB (7)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
118.09%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
8.81
Long-Positionen:
23 (47.92%)
Short-Positionen:
25 (52.08%)
Profit-Faktor:
4.13
Mathematische Gewinnerwartung:
41.25 RUB
Durchschnittlicher Profit:
79.21 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-42.24 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-103.39 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-224.67 RUB (1)
Wachstum pro Monat :
9.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
224.67 RUB
Maximaler:
224.67 RUB (2.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.87% (187.08 RUB)
Kapital:
41.81% (4 890.08 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDrfd 24
USDJPYrfd 21
GBPUSDrfd 2
USDRUBrfd 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDrfd 7
USDJPYrfd 10
GBPUSDrfd 4
USDRUBrfd 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDrfd 447
USDJPYrfd 1.3K
GBPUSDrfd 290
USDRUBrfd 7.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +736.10 RUB
Schlechtester Trade: -225 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 173.18 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -103.39 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Ручная торговля от А до Я.
Keine Bewertungen
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 18:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 20:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 19:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Kostyarin
30 USD pro Monat
20%
0
0
USD
12K
RUB
6
0%
48
68%
100%
4.12
41.25
RUB
42%
1:40
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.