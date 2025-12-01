- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
10 (76.92%)
Loss Trade:
3 (23.08%)
Best Trade:
736.10 RUB
Worst Trade:
-224.67 RUB
Profitto lordo:
1 419.75 RUB (8 178 pips)
Perdita lorda:
-259.18 RUB (328 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (1 173.18 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
1 173.18 RUB (7)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
82.09%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
5.17
Long Trade:
5 (38.46%)
Short Trade:
8 (61.54%)
Fattore di profitto:
5.48
Profitto previsto:
89.27 RUB
Profitto medio:
141.98 RUB
Perdita media:
-86.39 RUB
Massime perdite consecutive:
1 (-224.67 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-224.67 RUB (1)
Crescita mensile:
11.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
224.67 RUB
Massimale:
224.67 RUB (2.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.87% (187.08 RUB)
Per equità:
10.60% (1 183.71 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|10
|GBPUSDrfd
|2
|USDRUBrfd
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDrfd
|3
|GBPUSDrfd
|4
|USDRUBrfd
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDrfd
|259
|GBPUSDrfd
|290
|USDRUBrfd
|7.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +736.10 RUB
Worst Trade: -225 RUB
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 173.18 RUB
Massima perdita consecutiva: -224.67 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Ручная торговля от А до Я.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
12%
0
0
USD
USD
11K
RUB
RUB
2
0%
13
76%
100%
5.47
89.27
RUB
RUB
11%
1:40