Konstantin Rusiaev

Kostyarin

Konstantin Rusiaev
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 12%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
10 (76.92%)
Loss Trade:
3 (23.08%)
Best Trade:
736.10 RUB
Worst Trade:
-224.67 RUB
Profitto lordo:
1 419.75 RUB (8 178 pips)
Perdita lorda:
-259.18 RUB (328 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (1 173.18 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
1 173.18 RUB (7)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
82.09%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
5.17
Long Trade:
5 (38.46%)
Short Trade:
8 (61.54%)
Fattore di profitto:
5.48
Profitto previsto:
89.27 RUB
Profitto medio:
141.98 RUB
Perdita media:
-86.39 RUB
Massime perdite consecutive:
1 (-224.67 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-224.67 RUB (1)
Crescita mensile:
11.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
224.67 RUB
Massimale:
224.67 RUB (2.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.87% (187.08 RUB)
Per equità:
10.60% (1 183.71 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 10
GBPUSDrfd 2
USDRUBrfd 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd 3
GBPUSDrfd 4
USDRUBrfd 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd 259
GBPUSDrfd 290
USDRUBrfd 7.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +736.10 RUB
Worst Trade: -225 RUB
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 173.18 RUB
Massima perdita consecutiva: -224.67 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Ручная торговля от А до Я.
Non ci sono recensioni
2025.12.01 10:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 09:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 09:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 09:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
