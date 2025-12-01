- Прирост
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
30 (66.66%)
Убыточных трейдов:
15 (33.33%)
Лучший трейд:
736.10 RUB
Худший трейд:
-224.67 RUB
Общая прибыль:
2 382.72 RUB (9 696 pips)
Общий убыток:
-633.60 RUB (846 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 173.18 RUB)
Макс. прибыль в серии:
1 173.18 RUB (7)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
118.09%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
7.79
Длинных трейдов:
20 (44.44%)
Коротких трейдов:
25 (55.56%)
Профит фактор:
3.76
Мат. ожидание:
38.87 RUB
Средняя прибыль:
79.42 RUB
Средний убыток:
-42.24 RUB
Макс. серия проигрышей:
4 (-103.39 RUB)
Макс. убыток в серии:
-224.67 RUB (1)
Прирост в месяц:
17.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
224.67 RUB
Максимальная:
224.67 RUB (2.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.87% (187.08 RUB)
По эквити:
41.81% (4 890.08 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|24
|USDJPYrfd
|18
|GBPUSDrfd
|2
|USDRUBrfd
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDrfd
|7
|USDJPYrfd
|6
|GBPUSDrfd
|4
|USDRUBrfd
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDrfd
|447
|USDJPYrfd
|812
|GBPUSDrfd
|290
|USDRUBrfd
|7.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Лучший трейд: +736.10 RUB
Худший трейд: -225 RUB
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 173.18 RUB
Макс. убыток в серии: -103.39 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Ручная торговля от А до Я.
