Konstantin Rusiaev

Kostyarin

Konstantin Rusiaev
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 17%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
30 (66.66%)
Убыточных трейдов:
15 (33.33%)
Лучший трейд:
736.10 RUB
Худший трейд:
-224.67 RUB
Общая прибыль:
2 382.72 RUB (9 696 pips)
Общий убыток:
-633.60 RUB (846 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 173.18 RUB)
Макс. прибыль в серии:
1 173.18 RUB (7)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
118.09%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
7.79
Длинных трейдов:
20 (44.44%)
Коротких трейдов:
25 (55.56%)
Профит фактор:
3.76
Мат. ожидание:
38.87 RUB
Средняя прибыль:
79.42 RUB
Средний убыток:
-42.24 RUB
Макс. серия проигрышей:
4 (-103.39 RUB)
Макс. убыток в серии:
-224.67 RUB (1)
Прирост в месяц:
17.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
224.67 RUB
Максимальная:
224.67 RUB (2.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.87% (187.08 RUB)
По эквити:
41.81% (4 890.08 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDrfd 24
USDJPYrfd 18
GBPUSDrfd 2
USDRUBrfd 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDrfd 7
USDJPYrfd 6
GBPUSDrfd 4
USDRUBrfd 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDrfd 447
USDJPYrfd 812
GBPUSDrfd 290
USDRUBrfd 7.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +736.10 RUB
Худший трейд: -225 RUB
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 173.18 RUB
Макс. убыток в серии: -103.39 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Ручная торговля от А до Я.
Нет отзывов
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 18:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 20:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 19:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
