シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Kostyarin
Konstantin Rusiaev

Kostyarin

Konstantin Rusiaev
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 19%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
47
利益トレード:
32 (68.08%)
損失トレード:
15 (31.91%)
ベストトレード:
736.10 RUB
最悪のトレード:
-224.67 RUB
総利益:
2 497.51 RUB (9 941 pips)
総損失:
-633.60 RUB (846 pips)
最大連続の勝ち:
7 (1 173.18 RUB)
最大連続利益:
1 173.18 RUB (7)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
118.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
8.30
長いトレード:
22 (46.81%)
短いトレード:
25 (53.19%)
プロフィットファクター:
3.94
期待されたペイオフ:
39.66 RUB
平均利益:
78.05 RUB
平均損失:
-42.24 RUB
最大連続の負け:
4 (-103.39 RUB)
最大連続損失:
-224.67 RUB (1)
月間成長:
18.09%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
224.67 RUB
最大の:
224.67 RUB (2.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.87% (187.08 RUB)
エクイティによる:
41.81% (4 890.08 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDrfd 24
USDJPYrfd 20
GBPUSDrfd 2
USDRUBrfd 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDrfd 7
USDJPYrfd 8
GBPUSDrfd 4
USDRUBrfd 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDrfd 447
USDJPYrfd 1.1K
GBPUSDrfd 290
USDRUBrfd 7.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +736.10 RUB
最悪のトレード: -225 RUB
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 173.18 RUB
最大連続損失: -103.39 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Ручная торговля от А до Я.
レビューなし
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 18:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 20:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 19:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Kostyarin
30 USD/月
19%
0
0
USD
12K
RUB
5
0%
47
68%
100%
3.94
39.66
RUB
42%
1:40
コピー

