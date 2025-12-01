- 成長
トレード:
47
利益トレード:
32 (68.08%)
損失トレード:
15 (31.91%)
ベストトレード:
736.10 RUB
最悪のトレード:
-224.67 RUB
総利益:
2 497.51 RUB (9 941 pips)
総損失:
-633.60 RUB (846 pips)
最大連続の勝ち:
7 (1 173.18 RUB)
最大連続利益:
1 173.18 RUB (7)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
118.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
8.30
長いトレード:
22 (46.81%)
短いトレード:
25 (53.19%)
プロフィットファクター:
3.94
期待されたペイオフ:
39.66 RUB
平均利益:
78.05 RUB
平均損失:
-42.24 RUB
最大連続の負け:
4 (-103.39 RUB)
最大連続損失:
-224.67 RUB (1)
月間成長:
18.09%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
224.67 RUB
最大の:
224.67 RUB (2.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.87% (187.08 RUB)
エクイティによる:
41.81% (4 890.08 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|24
|USDJPYrfd
|20
|GBPUSDrfd
|2
|USDRUBrfd
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDrfd
|7
|USDJPYrfd
|8
|GBPUSDrfd
|4
|USDRUBrfd
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDrfd
|447
|USDJPYrfd
|1.1K
|GBPUSDrfd
|290
|USDRUBrfd
|7.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Ручная торговля от А до Я.
