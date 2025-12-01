SinaisSeções
Konstantin Rusiaev

Kostyarin

Konstantin Rusiaev
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 19%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
47
Negociações com lucro:
32 (68.08%)
Negociações com perda:
15 (31.91%)
Melhor negociação:
736.10 RUB
Pior negociação:
-224.67 RUB
Lucro bruto:
2 497.51 RUB (9 941 pips)
Perda bruta:
-633.60 RUB (846 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 173.18 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
1 173.18 RUB (7)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
118.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
8.30
Negociações longas:
22 (46.81%)
Negociações curtas:
25 (53.19%)
Fator de lucro:
3.94
Valor esperado:
39.66 RUB
Lucro médio:
78.05 RUB
Perda média:
-42.24 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-103.39 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-224.67 RUB (1)
Crescimento mensal:
18.09%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
224.67 RUB
Máximo:
224.67 RUB (2.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.87% (187.08 RUB)
Pelo Capital Líquido:
41.81% (4 890.08 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDrfd 24
USDJPYrfd 20
GBPUSDrfd 2
USDRUBrfd 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDrfd 7
USDJPYrfd 8
GBPUSDrfd 4
USDRUBrfd 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDrfd 447
USDJPYrfd 1.1K
GBPUSDrfd 290
USDRUBrfd 7.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +736.10 RUB
Pior negociação: -225 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 173.18 RUB
Máxima perda consecutiva: -103.39 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Ручная торговля от А до Я.
Sem comentários
