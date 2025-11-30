SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / HAQEA
Abdelhak Chahid Mohamed

HAQEA

Abdelhak Chahid Mohamed
0 inceleme
53 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 40%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 529
Kârla kapanan işlemler:
6 653 (63.18%)
Zararla kapanan işlemler:
3 876 (36.81%)
En iyi işlem:
3 051.97 USD
En kötü işlem:
-1 683.72 USD
Brüt kâr:
99 875.74 USD (1 037 617 pips)
Brüt zarar:
-60 090.84 USD (960 464 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (226.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18 214.82 USD (18)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
7.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
160
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
6.35
Alış işlemleri:
5 417 (51.45%)
Satış işlemleri:
5 112 (48.55%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
3.78 USD
Ortalama kâr:
15.01 USD
Ortalama zarar:
-15.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-1 126.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 680.03 USD (10)
Aylık büyüme:
0.79%
Yıllık tahmin:
9.64%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 516.40 USD
Maksimum:
6 265.39 USD (6.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.99% (6 216.81 USD)
Varlığa göre:
0.73% (1 018.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 2357
AUDCAD 1677
GBPCHF 1645
EURUSD 1527
GBPCAD 1205
EURCAD 517
EURGBP 469
AUDUSD 353
GBPAUD 159
USDCAD 152
NZDJPY 136
USDJPY 94
NZDCAD 66
EURCHF 60
AUDNZD 54
AUDCHF 50
EURNZD 5
CADJPY 2
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 4.5K
AUDCAD 4K
GBPCHF 2.1K
EURUSD 12K
GBPCAD 2.1K
EURCAD 12K
EURGBP 1.1K
AUDUSD 274
GBPAUD -948
USDCAD 889
NZDJPY 378
USDJPY 1.5K
NZDCAD 96
EURCHF -41
AUDNZD 106
AUDCHF 243
EURNZD -538
CADJPY 7
GBPUSD -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD -52
AUDCAD 23K
GBPCHF -16K
EURUSD 6K
GBPCAD -47K
EURCAD 42K
EURGBP 13K
AUDUSD 8.1K
GBPAUD 15K
USDCAD 4.5K
NZDJPY 20K
USDJPY -13K
NZDCAD 6.7K
EURCHF 818
AUDNZD 7.3K
AUDCHF 7.3K
EURNZD -1K
CADJPY 1K
GBPUSD -46
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 051.97 USD
En kötü işlem: -1 684 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +226.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 126.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.27 × 5065
VantageFXInternational-Live
0.42 × 19
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.81 × 163
TickmillUK-Live
1.00 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.12 × 433
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
2.59 × 22
Ava-Real 1-MT5
2.67 × 6
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.42 × 36
AdmiralMarkets-Live
3.47 × 276
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.67 × 6
FPMarkets-Live
4.00 × 2
FXOpen-MT5
4.14 × 7
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
5.22 × 9
İnceleme yok
2025.11.30 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.30 17:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.30 17:21
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.54% of days out of 367 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 16:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 16:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
