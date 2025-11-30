SinaisSeções
Abdelhak Chahid Mohamed

HAQEA

Abdelhak Chahid Mohamed
0 comentários
Confiabilidade
57 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 41%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10 854
Negociações com lucro:
6 849 (63.10%)
Negociações com perda:
4 005 (36.90%)
Melhor negociação:
3 051.97 USD
Pior negociação:
-1 683.72 USD
Lucro bruto:
103 028.34 USD (1 069 637 pips)
Perda bruta:
-62 377.26 USD (1 002 838 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (226.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18 214.82 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
29.74%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
6.49
Negociações longas:
5 624 (51.81%)
Negociações curtas:
5 230 (48.19%)
Fator de lucro:
1.65
Valor esperado:
3.75 USD
Lucro médio:
15.04 USD
Perda média:
-15.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-1 126.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 680.03 USD (10)
Crescimento mensal:
0.68%
Previsão anual:
9.25%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 516.40 USD
Máximo:
6 265.39 USD (6.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.99% (6 216.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.34% (4 675.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURAUD 2427
AUDCAD 1759
GBPCHF 1686
EURUSD 1541
GBPCAD 1255
EURCAD 531
EURGBP 492
AUDUSD 373
USDCAD 163
GBPAUD 159
NZDJPY 136
USDJPY 94
NZDCAD 66
EURCHF 60
AUDNZD 54
AUDCHF 50
EURNZD 5
CADJPY 2
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURAUD 4.8K
AUDCAD 4.1K
GBPCHF 2.1K
EURUSD 13K
GBPCAD 2.2K
EURCAD 12K
EURGBP 1.1K
AUDUSD 356
USDCAD 936
GBPAUD -948
NZDJPY 378
USDJPY 1.5K
NZDCAD 96
EURCHF -41
AUDNZD 106
AUDCHF 243
EURNZD -538
CADJPY 7
GBPUSD -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURAUD -13K
AUDCAD 22K
GBPCHF -17K
EURUSD 7.1K
GBPCAD -46K
EURCAD 42K
EURGBP 14K
AUDUSD 9.4K
USDCAD 4.9K
GBPAUD 15K
NZDJPY 20K
USDJPY -13K
NZDCAD 6.7K
EURCHF 818
AUDNZD 7.3K
AUDCHF 7.3K
EURNZD -1K
CADJPY 1K
GBPUSD -46
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 051.97 USD
Pior negociação: -1 684 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +226.33 USD
Máxima perda consecutiva: -1 126.58 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.27 × 5065
VantageFXInternational-Live
0.42 × 19
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.72 × 176
TickmillUK-Live
1.00 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.12 × 433
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
2.59 × 22
Ava-Real 1-MT5
2.67 × 6
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.42 × 36
AdmiralMarkets-Live
3.47 × 276
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.67 × 6
FPMarkets-Live
4.00 × 2
FXOpen-MT5
4.14 × 7
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
5.22 × 9
13 mais ...
Sem comentários
2025.11.30 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.30 17:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.30 17:21
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.54% of days out of 367 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 16:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 16:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
