- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10 854
Negociações com lucro:
6 849 (63.10%)
Negociações com perda:
4 005 (36.90%)
Melhor negociação:
3 051.97 USD
Pior negociação:
-1 683.72 USD
Lucro bruto:
103 028.34 USD (1 069 637 pips)
Perda bruta:
-62 377.26 USD (1 002 838 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (226.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18 214.82 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
29.74%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
6.49
Negociações longas:
5 624 (51.81%)
Negociações curtas:
5 230 (48.19%)
Fator de lucro:
1.65
Valor esperado:
3.75 USD
Lucro médio:
15.04 USD
Perda média:
-15.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-1 126.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 680.03 USD (10)
Crescimento mensal:
0.68%
Previsão anual:
9.25%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 516.40 USD
Máximo:
6 265.39 USD (6.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.99% (6 216.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.34% (4 675.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURAUD
|2427
|AUDCAD
|1759
|GBPCHF
|1686
|EURUSD
|1541
|GBPCAD
|1255
|EURCAD
|531
|EURGBP
|492
|AUDUSD
|373
|USDCAD
|163
|GBPAUD
|159
|NZDJPY
|136
|USDJPY
|94
|NZDCAD
|66
|EURCHF
|60
|AUDNZD
|54
|AUDCHF
|50
|EURNZD
|5
|CADJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURAUD
|4.8K
|AUDCAD
|4.1K
|GBPCHF
|2.1K
|EURUSD
|13K
|GBPCAD
|2.2K
|EURCAD
|12K
|EURGBP
|1.1K
|AUDUSD
|356
|USDCAD
|936
|GBPAUD
|-948
|NZDJPY
|378
|USDJPY
|1.5K
|NZDCAD
|96
|EURCHF
|-41
|AUDNZD
|106
|AUDCHF
|243
|EURNZD
|-538
|CADJPY
|7
|GBPUSD
|-1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURAUD
|-13K
|AUDCAD
|22K
|GBPCHF
|-17K
|EURUSD
|7.1K
|GBPCAD
|-46K
|EURCAD
|42K
|EURGBP
|14K
|AUDUSD
|9.4K
|USDCAD
|4.9K
|GBPAUD
|15K
|NZDJPY
|20K
|USDJPY
|-13K
|NZDCAD
|6.7K
|EURCHF
|818
|AUDNZD
|7.3K
|AUDCHF
|7.3K
|EURNZD
|-1K
|CADJPY
|1K
|GBPUSD
|-46
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 051.97 USD
Pior negociação: -1 684 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +226.33 USD
Máxima perda consecutiva: -1 126.58 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.27 × 5065
|
VantageFXInternational-Live
|0.42 × 19
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.72 × 176
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.12 × 433
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.59 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|2.67 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.42 × 36
|
AdmiralMarkets-Live
|3.47 × 276
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.67 × 6
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|4.14 × 7
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
