SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / HAQEA
Abdelhak Chahid Mohamed

HAQEA

Abdelhak Chahid Mohamed
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
57 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 45%
Darwinex-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10 862
Gewinntrades:
6 856 (63.11%)
Verlusttrades:
4 006 (36.88%)
Bester Trade:
3 051.97 USD
Schlechtester Trade:
-1 683.72 USD
Bruttoprofit:
107 376.83 USD (1 072 513 pips)
Bruttoverlust:
-62 392.69 USD (1 002 861 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (226.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18 214.82 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
51.85%
Letzter Trade:
32 Minuten
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
7.18
Long-Positionen:
5 632 (51.85%)
Short-Positionen:
5 230 (48.15%)
Profit-Faktor:
1.72
Mathematische Gewinnerwartung:
4.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
26 (-1 126.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 680.03 USD (10)
Wachstum pro Monat :
3.73%
Jahresprognose:
45.21%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 516.40 USD
Maximaler:
6 265.39 USD (6.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.99% (6 216.81 USD)
Kapital:
3.34% (4 675.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURAUD 2431
AUDCAD 1759
GBPCHF 1686
EURUSD 1541
GBPCAD 1255
EURCAD 531
EURGBP 493
AUDUSD 374
USDCAD 165
GBPAUD 159
NZDJPY 136
USDJPY 94
NZDCAD 66
EURCHF 60
AUDNZD 54
AUDCHF 50
EURNZD 5
CADJPY 2
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD 9.1K
AUDCAD 4.1K
GBPCHF 2.1K
EURUSD 13K
GBPCAD 2.2K
EURCAD 12K
EURGBP 1.1K
AUDUSD 362
USDCAD 946
GBPAUD -948
NZDJPY 378
USDJPY 1.5K
NZDCAD 96
EURCHF -41
AUDNZD 106
AUDCHF 243
EURNZD -538
CADJPY 7
GBPUSD -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD -11K
AUDCAD 22K
GBPCHF -17K
EURUSD 7.1K
GBPCAD -46K
EURCAD 42K
EURGBP 14K
AUDUSD 9.5K
USDCAD 5.1K
GBPAUD 15K
NZDJPY 20K
USDJPY -13K
NZDCAD 6.7K
EURCHF 818
AUDNZD 7.3K
AUDCHF 7.3K
EURNZD -1K
CADJPY 1K
GBPUSD -46
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 051.97 USD
Schlechtester Trade: -1 684 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +226.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 126.58 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.27 × 5065
VantageFXInternational-Live
0.42 × 19
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.72 × 176
TickmillUK-Live
1.00 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.12 × 433
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
2.59 × 22
Ava-Real 1-MT5
2.67 × 6
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.42 × 36
AdmiralMarkets-Live
3.47 × 276
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.67 × 6
FPMarkets-Live
4.00 × 2
FXOpen-MT5
4.14 × 7
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
5.22 × 9
noch 13 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
later
Keine Bewertungen
2025.11.30 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.30 17:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.30 17:21
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.54% of days out of 367 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 16:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 16:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
HAQEA
30 USD pro Monat
45%
0
0
USD
145K
USD
57
97%
10 862
63%
100%
1.72
4.14
USD
6%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.