- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10 854
利益トレード:
6 849 (63.10%)
損失トレード:
4 005 (36.90%)
ベストトレード:
3 051.97 USD
最悪のトレード:
-1 683.72 USD
総利益:
103 028.34 USD (1 069 637 pips)
総損失:
-62 377.26 USD (1 002 838 pips)
最大連続の勝ち:
29 (226.33 USD)
最大連続利益:
18 214.82 USD (18)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
29.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
6.49
長いトレード:
5 624 (51.81%)
短いトレード:
5 230 (48.19%)
プロフィットファクター:
1.65
期待されたペイオフ:
3.75 USD
平均利益:
15.04 USD
平均損失:
-15.57 USD
最大連続の負け:
26 (-1 126.58 USD)
最大連続損失:
-5 680.03 USD (10)
月間成長:
0.68%
年間予想:
9.25%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 516.40 USD
最大の:
6 265.39 USD (6.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.99% (6 216.81 USD)
エクイティによる:
3.34% (4 675.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURAUD
|2427
|AUDCAD
|1759
|GBPCHF
|1686
|EURUSD
|1541
|GBPCAD
|1255
|EURCAD
|531
|EURGBP
|492
|AUDUSD
|373
|USDCAD
|163
|GBPAUD
|159
|NZDJPY
|136
|USDJPY
|94
|NZDCAD
|66
|EURCHF
|60
|AUDNZD
|54
|AUDCHF
|50
|EURNZD
|5
|CADJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURAUD
|4.8K
|AUDCAD
|4.1K
|GBPCHF
|2.1K
|EURUSD
|13K
|GBPCAD
|2.2K
|EURCAD
|12K
|EURGBP
|1.1K
|AUDUSD
|356
|USDCAD
|936
|GBPAUD
|-948
|NZDJPY
|378
|USDJPY
|1.5K
|NZDCAD
|96
|EURCHF
|-41
|AUDNZD
|106
|AUDCHF
|243
|EURNZD
|-538
|CADJPY
|7
|GBPUSD
|-1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURAUD
|-13K
|AUDCAD
|22K
|GBPCHF
|-17K
|EURUSD
|7.1K
|GBPCAD
|-46K
|EURCAD
|42K
|EURGBP
|14K
|AUDUSD
|9.4K
|USDCAD
|4.9K
|GBPAUD
|15K
|NZDJPY
|20K
|USDJPY
|-13K
|NZDCAD
|6.7K
|EURCHF
|818
|AUDNZD
|7.3K
|AUDCHF
|7.3K
|EURNZD
|-1K
|CADJPY
|1K
|GBPUSD
|-46
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 051.97 USD
最悪のトレード: -1 684 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +226.33 USD
最大連続損失: -1 126.58 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.27 × 5065
|
VantageFXInternational-Live
|0.42 × 19
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.72 × 176
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.12 × 433
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.59 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|2.67 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.42 × 36
|
AdmiralMarkets-Live
|3.47 × 276
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.67 × 6
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|4.14 × 7
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
