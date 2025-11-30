シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / HAQEA
Abdelhak Chahid Mohamed

HAQEA

Abdelhak Chahid Mohamed
レビュー0件
信頼性
57週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 41%
Darwinex-Live
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10 854
利益トレード:
6 849 (63.10%)
損失トレード:
4 005 (36.90%)
ベストトレード:
3 051.97 USD
最悪のトレード:
-1 683.72 USD
総利益:
103 028.34 USD (1 069 637 pips)
総損失:
-62 377.26 USD (1 002 838 pips)
最大連続の勝ち:
29 (226.33 USD)
最大連続利益:
18 214.82 USD (18)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
29.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
6.49
長いトレード:
5 624 (51.81%)
短いトレード:
5 230 (48.19%)
プロフィットファクター:
1.65
期待されたペイオフ:
3.75 USD
平均利益:
15.04 USD
平均損失:
-15.57 USD
最大連続の負け:
26 (-1 126.58 USD)
最大連続損失:
-5 680.03 USD (10)
月間成長:
0.68%
年間予想:
9.25%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 516.40 USD
最大の:
6 265.39 USD (6.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.99% (6 216.81 USD)
エクイティによる:
3.34% (4 675.62 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURAUD 2427
AUDCAD 1759
GBPCHF 1686
EURUSD 1541
GBPCAD 1255
EURCAD 531
EURGBP 492
AUDUSD 373
USDCAD 163
GBPAUD 159
NZDJPY 136
USDJPY 94
NZDCAD 66
EURCHF 60
AUDNZD 54
AUDCHF 50
EURNZD 5
CADJPY 2
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURAUD 4.8K
AUDCAD 4.1K
GBPCHF 2.1K
EURUSD 13K
GBPCAD 2.2K
EURCAD 12K
EURGBP 1.1K
AUDUSD 356
USDCAD 936
GBPAUD -948
NZDJPY 378
USDJPY 1.5K
NZDCAD 96
EURCHF -41
AUDNZD 106
AUDCHF 243
EURNZD -538
CADJPY 7
GBPUSD -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURAUD -13K
AUDCAD 22K
GBPCHF -17K
EURUSD 7.1K
GBPCAD -46K
EURCAD 42K
EURGBP 14K
AUDUSD 9.4K
USDCAD 4.9K
GBPAUD 15K
NZDJPY 20K
USDJPY -13K
NZDCAD 6.7K
EURCHF 818
AUDNZD 7.3K
AUDCHF 7.3K
EURNZD -1K
CADJPY 1K
GBPUSD -46
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 051.97 USD
最悪のトレード: -1 684 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +226.33 USD
最大連続損失: -1 126.58 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.27 × 5065
VantageFXInternational-Live
0.42 × 19
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.72 × 176
TickmillUK-Live
1.00 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.12 × 433
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
2.59 × 22
Ava-Real 1-MT5
2.67 × 6
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.42 × 36
AdmiralMarkets-Live
3.47 × 276
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.67 × 6
FPMarkets-Live
4.00 × 2
FXOpen-MT5
4.14 × 7
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
5.22 × 9
13 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
later
レビューなし
2025.11.30 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.30 17:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.30 17:21
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.54% of days out of 367 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 16:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 16:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
HAQEA
30 USD/月
41%
0
0
USD
141K
USD
57
97%
10 854
63%
100%
1.65
3.75
USD
6%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください