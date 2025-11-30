- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10 529
Profit Trade:
6 653 (63.18%)
Loss Trade:
3 876 (36.81%)
Best Trade:
3 051.97 USD
Worst Trade:
-1 683.72 USD
Profitto lordo:
99 875.74 USD (1 037 617 pips)
Perdita lorda:
-60 090.84 USD (960 464 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (226.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18 214.82 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
7.11%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
160
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
6.35
Long Trade:
5 417 (51.45%)
Short Trade:
5 112 (48.55%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
3.78 USD
Profitto medio:
15.01 USD
Perdita media:
-15.50 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-1 126.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 680.03 USD (10)
Crescita mensile:
0.79%
Previsione annuale:
9.64%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 516.40 USD
Massimale:
6 265.39 USD (6.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.99% (6 216.81 USD)
Per equità:
0.73% (1 018.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|2357
|AUDCAD
|1677
|GBPCHF
|1645
|EURUSD
|1527
|GBPCAD
|1205
|EURCAD
|517
|EURGBP
|469
|AUDUSD
|353
|GBPAUD
|159
|USDCAD
|152
|NZDJPY
|136
|USDJPY
|94
|NZDCAD
|66
|EURCHF
|60
|AUDNZD
|54
|AUDCHF
|50
|EURNZD
|5
|CADJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|4.5K
|AUDCAD
|4K
|GBPCHF
|2.1K
|EURUSD
|12K
|GBPCAD
|2.1K
|EURCAD
|12K
|EURGBP
|1.1K
|AUDUSD
|274
|GBPAUD
|-948
|USDCAD
|889
|NZDJPY
|378
|USDJPY
|1.5K
|NZDCAD
|96
|EURCHF
|-41
|AUDNZD
|106
|AUDCHF
|243
|EURNZD
|-538
|CADJPY
|7
|GBPUSD
|-1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|-52
|AUDCAD
|23K
|GBPCHF
|-16K
|EURUSD
|6K
|GBPCAD
|-47K
|EURCAD
|42K
|EURGBP
|13K
|AUDUSD
|8.1K
|GBPAUD
|15K
|USDCAD
|4.5K
|NZDJPY
|20K
|USDJPY
|-13K
|NZDCAD
|6.7K
|EURCHF
|818
|AUDNZD
|7.3K
|AUDCHF
|7.3K
|EURNZD
|-1K
|CADJPY
|1K
|GBPUSD
|-46
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 051.97 USD
Worst Trade: -1 684 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +226.33 USD
Massima perdita consecutiva: -1 126.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.27 × 5065
|
VantageFXInternational-Live
|0.42 × 19
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.81 × 163
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.12 × 433
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.59 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|2.67 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.42 × 36
|
AdmiralMarkets-Live
|3.47 × 276
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.67 × 6
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|4.14 × 7
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
