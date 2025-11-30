SegnaliSezioni
HAQEA

Abdelhak Chahid Mohamed
0 recensioni
53 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 40%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 529
Profit Trade:
6 653 (63.18%)
Loss Trade:
3 876 (36.81%)
Best Trade:
3 051.97 USD
Worst Trade:
-1 683.72 USD
Profitto lordo:
99 875.74 USD (1 037 617 pips)
Perdita lorda:
-60 090.84 USD (960 464 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (226.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18 214.82 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
7.11%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
160
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
6.35
Long Trade:
5 417 (51.45%)
Short Trade:
5 112 (48.55%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
3.78 USD
Profitto medio:
15.01 USD
Perdita media:
-15.50 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-1 126.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 680.03 USD (10)
Crescita mensile:
0.79%
Previsione annuale:
9.64%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 516.40 USD
Massimale:
6 265.39 USD (6.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.99% (6 216.81 USD)
Per equità:
0.73% (1 018.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 2357
AUDCAD 1677
GBPCHF 1645
EURUSD 1527
GBPCAD 1205
EURCAD 517
EURGBP 469
AUDUSD 353
GBPAUD 159
USDCAD 152
NZDJPY 136
USDJPY 94
NZDCAD 66
EURCHF 60
AUDNZD 54
AUDCHF 50
EURNZD 5
CADJPY 2
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 4.5K
AUDCAD 4K
GBPCHF 2.1K
EURUSD 12K
GBPCAD 2.1K
EURCAD 12K
EURGBP 1.1K
AUDUSD 274
GBPAUD -948
USDCAD 889
NZDJPY 378
USDJPY 1.5K
NZDCAD 96
EURCHF -41
AUDNZD 106
AUDCHF 243
EURNZD -538
CADJPY 7
GBPUSD -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD -52
AUDCAD 23K
GBPCHF -16K
EURUSD 6K
GBPCAD -47K
EURCAD 42K
EURGBP 13K
AUDUSD 8.1K
GBPAUD 15K
USDCAD 4.5K
NZDJPY 20K
USDJPY -13K
NZDCAD 6.7K
EURCHF 818
AUDNZD 7.3K
AUDCHF 7.3K
EURNZD -1K
CADJPY 1K
GBPUSD -46
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 051.97 USD
Worst Trade: -1 684 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +226.33 USD
Massima perdita consecutiva: -1 126.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.27 × 5065
VantageFXInternational-Live
0.42 × 19
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.81 × 163
TickmillUK-Live
1.00 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.12 × 433
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
2.59 × 22
Ava-Real 1-MT5
2.67 × 6
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.42 × 36
AdmiralMarkets-Live
3.47 × 276
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.67 × 6
FPMarkets-Live
4.00 × 2
FXOpen-MT5
4.14 × 7
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
5.22 × 9
13 più
Non ci sono recensioni
2025.11.30 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.30 17:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.30 17:21
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.54% of days out of 367 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 16:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 16:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
