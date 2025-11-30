SeñalesSecciones
Abdelhak Chahid Mohamed

HAQEA

Abdelhak Chahid Mohamed
Fiabilidad
57 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 41%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10 854
Transacciones Rentables:
6 849 (63.10%)
Transacciones Irrentables:
4 005 (36.90%)
Mejor transacción:
3 051.97 USD
Peor transacción:
-1 683.72 USD
Beneficio Bruto:
103 028.34 USD (1 069 637 pips)
Pérdidas Brutas:
-62 377.26 USD (1 002 838 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (226.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18 214.82 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
29.74%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
6.49
Transacciones Largas:
5 624 (51.81%)
Transacciones Cortas:
5 230 (48.19%)
Factor de Beneficio:
1.65
Beneficio Esperado:
3.75 USD
Beneficio medio:
15.04 USD
Pérdidas medias:
-15.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
26 (-1 126.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 680.03 USD (10)
Crecimiento al mes:
0.68%
Pronóstico anual:
9.25%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 516.40 USD
Máxima:
6 265.39 USD (6.04%)
Reducción relativa:
De balance:
5.99% (6 216.81 USD)
De fondos:
3.34% (4 675.62 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURAUD 2427
AUDCAD 1759
GBPCHF 1686
EURUSD 1541
GBPCAD 1255
EURCAD 531
EURGBP 492
AUDUSD 373
USDCAD 163
GBPAUD 159
NZDJPY 136
USDJPY 94
NZDCAD 66
EURCHF 60
AUDNZD 54
AUDCHF 50
EURNZD 5
CADJPY 2
GBPUSD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURAUD 4.8K
AUDCAD 4.1K
GBPCHF 2.1K
EURUSD 13K
GBPCAD 2.2K
EURCAD 12K
EURGBP 1.1K
AUDUSD 356
USDCAD 936
GBPAUD -948
NZDJPY 378
USDJPY 1.5K
NZDCAD 96
EURCHF -41
AUDNZD 106
AUDCHF 243
EURNZD -538
CADJPY 7
GBPUSD -1
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURAUD -13K
AUDCAD 22K
GBPCHF -17K
EURUSD 7.1K
GBPCAD -46K
EURCAD 42K
EURGBP 14K
AUDUSD 9.4K
USDCAD 4.9K
GBPAUD 15K
NZDJPY 20K
USDJPY -13K
NZDCAD 6.7K
EURCHF 818
AUDNZD 7.3K
AUDCHF 7.3K
EURNZD -1K
CADJPY 1K
GBPUSD -46
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 051.97 USD
Peor transacción: -1 684 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +226.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 126.58 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.27 × 5065
VantageFXInternational-Live
0.42 × 19
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.72 × 176
TickmillUK-Live
1.00 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.12 × 433
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
2.59 × 22
Ava-Real 1-MT5
2.67 × 6
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.42 × 36
AdmiralMarkets-Live
3.47 × 276
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.67 × 6
FPMarkets-Live
4.00 × 2
FXOpen-MT5
4.14 × 7
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
5.22 × 9
otros 13...
later
No hay comentarios
2025.11.30 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.30 17:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.30 17:21
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.54% of days out of 367 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 16:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 16:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
