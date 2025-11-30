SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / HAQEA
Abdelhak Chahid Mohamed

HAQEA

Abdelhak Chahid Mohamed
0 avis
53 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 40%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 529
Bénéfice trades:
6 653 (63.18%)
Perte trades:
3 876 (36.81%)
Meilleure transaction:
3 051.97 USD
Pire transaction:
-1 683.72 USD
Bénéfice brut:
99 875.74 USD (1 037 617 pips)
Perte brute:
-60 090.84 USD (960 464 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (226.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
18 214.82 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
7.11%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
160
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
6.35
Longs trades:
5 417 (51.45%)
Courts trades:
5 112 (48.55%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
3.78 USD
Bénéfice moyen:
15.01 USD
Perte moyenne:
-15.50 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-1 126.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 680.03 USD (10)
Croissance mensuelle:
0.79%
Prévision annuelle:
9.64%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 516.40 USD
Maximal:
6 265.39 USD (6.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.99% (6 216.81 USD)
Par fonds propres:
0.73% (1 018.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 2357
AUDCAD 1677
GBPCHF 1645
EURUSD 1527
GBPCAD 1205
EURCAD 517
EURGBP 469
AUDUSD 353
GBPAUD 159
USDCAD 152
NZDJPY 136
USDJPY 94
NZDCAD 66
EURCHF 60
AUDNZD 54
AUDCHF 50
EURNZD 5
CADJPY 2
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 4.5K
AUDCAD 4K
GBPCHF 2.1K
EURUSD 12K
GBPCAD 2.1K
EURCAD 12K
EURGBP 1.1K
AUDUSD 274
GBPAUD -948
USDCAD 889
NZDJPY 378
USDJPY 1.5K
NZDCAD 96
EURCHF -41
AUDNZD 106
AUDCHF 243
EURNZD -538
CADJPY 7
GBPUSD -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD -52
AUDCAD 23K
GBPCHF -16K
EURUSD 6K
GBPCAD -47K
EURCAD 42K
EURGBP 13K
AUDUSD 8.1K
GBPAUD 15K
USDCAD 4.5K
NZDJPY 20K
USDJPY -13K
NZDCAD 6.7K
EURCHF 818
AUDNZD 7.3K
AUDCHF 7.3K
EURNZD -1K
CADJPY 1K
GBPUSD -46
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 051.97 USD
Pire transaction: -1 684 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +226.33 USD
Perte consécutive maximale: -1 126.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.27 × 5065
VantageFXInternational-Live
0.42 × 19
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.81 × 163
TickmillUK-Live
1.00 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.12 × 433
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
2.59 × 22
Ava-Real 1-MT5
2.67 × 6
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.42 × 36
AdmiralMarkets-Live
3.47 × 276
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.67 × 6
FPMarkets-Live
4.00 × 2
FXOpen-MT5
4.14 × 7
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
5.22 × 9
13 plus...
Aucun avis
2025.11.30 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.30 17:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.30 17:21
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.54% of days out of 367 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 16:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 16:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
