- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10 854
盈利交易:
6 849 (63.10%)
亏损交易:
4 005 (36.90%)
最好交易:
3 051.97 USD
最差交易:
-1 683.72 USD
毛利:
103 028.34 USD (1 069 637 pips)
毛利亏损:
-62 368.22 USD (1 002 838 pips)
最大连续赢利:
29 (226.33 USD)
最大连续盈利:
18 214.82 USD (18)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
27.50%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
17 小时
采收率:
6.49
长期交易:
5 624 (51.81%)
短期交易:
5 230 (48.19%)
利润因子:
1.65
预期回报:
3.75 USD
平均利润:
15.04 USD
平均损失:
-15.57 USD
最大连续失误:
26 (-1 126.58 USD)
最大连续亏损:
-5 680.03 USD (10)
每月增长:
0.70%
年度预测:
9.25%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
2 516.40 USD
最大值:
6 265.39 USD (6.04%)
相对跌幅:
结余:
5.99% (6 216.81 USD)
净值:
3.34% (4 675.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURAUD
|2427
|AUDCAD
|1759
|GBPCHF
|1686
|EURUSD
|1541
|GBPCAD
|1255
|EURCAD
|531
|EURGBP
|492
|AUDUSD
|373
|USDCAD
|163
|GBPAUD
|159
|NZDJPY
|136
|USDJPY
|94
|NZDCAD
|66
|EURCHF
|60
|AUDNZD
|54
|AUDCHF
|50
|EURNZD
|5
|CADJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURAUD
|4.8K
|AUDCAD
|4.1K
|GBPCHF
|2.1K
|EURUSD
|13K
|GBPCAD
|2.2K
|EURCAD
|12K
|EURGBP
|1.1K
|AUDUSD
|356
|USDCAD
|936
|GBPAUD
|-948
|NZDJPY
|378
|USDJPY
|1.5K
|NZDCAD
|96
|EURCHF
|-41
|AUDNZD
|106
|AUDCHF
|243
|EURNZD
|-538
|CADJPY
|7
|GBPUSD
|-1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURAUD
|-13K
|AUDCAD
|22K
|GBPCHF
|-17K
|EURUSD
|7.1K
|GBPCAD
|-46K
|EURCAD
|42K
|EURGBP
|14K
|AUDUSD
|9.4K
|USDCAD
|4.9K
|GBPAUD
|15K
|NZDJPY
|20K
|USDJPY
|-13K
|NZDCAD
|6.7K
|EURCHF
|818
|AUDNZD
|7.3K
|AUDCHF
|7.3K
|EURNZD
|-1K
|CADJPY
|1K
|GBPUSD
|-46
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 051.97 USD
最差交易: -1 684 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +226.33 USD
最大连续亏损: -1 126.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.27 × 5065
|
VantageFXInternational-Live
|0.42 × 19
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.72 × 176
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.12 × 433
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.59 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|2.67 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.42 × 36
|
AdmiralMarkets-Live
|3.47 × 276
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.67 × 6
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|4.14 × 7
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
later
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
41%
0
0
USD
USD
141K
USD
USD
57
97%
10 854
63%
100%
1.65
3.75
USD
USD
6%
1:200