信号部分
信号 / MetaTrader 5 / HAQEA
Abdelhak Chahid Mohamed

HAQEA

Abdelhak Chahid Mohamed
0条评论
可靠性
57
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 41%
Darwinex-Live
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
10 854
盈利交易:
6 849 (63.10%)
亏损交易:
4 005 (36.90%)
最好交易:
3 051.97 USD
最差交易:
-1 683.72 USD
毛利:
103 028.34 USD (1 069 637 pips)
毛利亏损:
-62 368.22 USD (1 002 838 pips)
最大连续赢利:
29 (226.33 USD)
最大连续盈利:
18 214.82 USD (18)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
27.50%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
17 小时
采收率:
6.49
长期交易:
5 624 (51.81%)
短期交易:
5 230 (48.19%)
利润因子:
1.65
预期回报:
3.75 USD
平均利润:
15.04 USD
平均损失:
-15.57 USD
最大连续失误:
26 (-1 126.58 USD)
最大连续亏损:
-5 680.03 USD (10)
每月增长:
0.70%
年度预测:
9.25%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
2 516.40 USD
最大值:
6 265.39 USD (6.04%)
相对跌幅:
结余:
5.99% (6 216.81 USD)
净值:
3.34% (4 675.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURAUD 2427
AUDCAD 1759
GBPCHF 1686
EURUSD 1541
GBPCAD 1255
EURCAD 531
EURGBP 492
AUDUSD 373
USDCAD 163
GBPAUD 159
NZDJPY 136
USDJPY 94
NZDCAD 66
EURCHF 60
AUDNZD 54
AUDCHF 50
EURNZD 5
CADJPY 2
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURAUD 4.8K
AUDCAD 4.1K
GBPCHF 2.1K
EURUSD 13K
GBPCAD 2.2K
EURCAD 12K
EURGBP 1.1K
AUDUSD 356
USDCAD 936
GBPAUD -948
NZDJPY 378
USDJPY 1.5K
NZDCAD 96
EURCHF -41
AUDNZD 106
AUDCHF 243
EURNZD -538
CADJPY 7
GBPUSD -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURAUD -13K
AUDCAD 22K
GBPCHF -17K
EURUSD 7.1K
GBPCAD -46K
EURCAD 42K
EURGBP 14K
AUDUSD 9.4K
USDCAD 4.9K
GBPAUD 15K
NZDJPY 20K
USDJPY -13K
NZDCAD 6.7K
EURCHF 818
AUDNZD 7.3K
AUDCHF 7.3K
EURNZD -1K
CADJPY 1K
GBPUSD -46
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 051.97 USD
最差交易: -1 684 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +226.33 USD
最大连续亏损: -1 126.58 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.27 × 5065
VantageFXInternational-Live
0.42 × 19
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.72 × 176
TickmillUK-Live
1.00 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.12 × 433
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
2.59 × 22
Ava-Real 1-MT5
2.67 × 6
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.42 × 36
AdmiralMarkets-Live
3.47 × 276
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.67 × 6
FPMarkets-Live
4.00 × 2
FXOpen-MT5
4.14 × 7
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
5.22 × 9
13 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
later
没有评论
2025.11.30 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.30 17:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.30 17:21
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.54% of days out of 367 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 16:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 16:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
HAQEA
每月30 USD
41%
0
0
USD
141K
USD
57
97%
10 854
63%
100%
1.65
3.75
USD
6%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载