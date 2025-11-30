- Прирост
Всего трейдов:
10 852
Прибыльных трейдов:
6 848 (63.10%)
Убыточных трейдов:
4 004 (36.90%)
Лучший трейд:
3 051.97 USD
Худший трейд:
-1 683.72 USD
Общая прибыль:
103 024.90 USD (1 069 577 pips)
Общий убыток:
-62 366.57 USD (1 002 785 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (226.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
18 214.82 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
27.50%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
6.49
Длинных трейдов:
5 622 (51.81%)
Коротких трейдов:
5 230 (48.19%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
3.75 USD
Средняя прибыль:
15.04 USD
Средний убыток:
-15.58 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-1 126.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 680.03 USD (10)
Прирост в месяц:
0.75%
Годовой прогноз:
9.25%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 516.40 USD
Максимальная:
6 265.39 USD (6.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.99% (6 216.81 USD)
По эквити:
3.34% (4 675.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD
|2427
|AUDCAD
|1757
|GBPCHF
|1686
|EURUSD
|1541
|GBPCAD
|1255
|EURCAD
|531
|EURGBP
|492
|AUDUSD
|373
|USDCAD
|163
|GBPAUD
|159
|NZDJPY
|136
|USDJPY
|94
|NZDCAD
|66
|EURCHF
|60
|AUDNZD
|54
|AUDCHF
|50
|EURNZD
|5
|CADJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD
|4.8K
|AUDCAD
|4.1K
|GBPCHF
|2.1K
|EURUSD
|13K
|GBPCAD
|2.2K
|EURCAD
|12K
|EURGBP
|1.1K
|AUDUSD
|356
|USDCAD
|936
|GBPAUD
|-948
|NZDJPY
|378
|USDJPY
|1.5K
|NZDCAD
|96
|EURCHF
|-41
|AUDNZD
|106
|AUDCHF
|243
|EURNZD
|-538
|CADJPY
|7
|GBPUSD
|-1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD
|-13K
|AUDCAD
|22K
|GBPCHF
|-17K
|EURUSD
|7.1K
|GBPCAD
|-46K
|EURCAD
|42K
|EURGBP
|14K
|AUDUSD
|9.4K
|USDCAD
|4.9K
|GBPAUD
|15K
|NZDJPY
|20K
|USDJPY
|-13K
|NZDCAD
|6.7K
|EURCHF
|818
|AUDNZD
|7.3K
|AUDCHF
|7.3K
|EURNZD
|-1K
|CADJPY
|1K
|GBPUSD
|-46
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Лучший трейд: +3 051.97 USD
Худший трейд: -1 684 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +226.33 USD
Макс. убыток в серии: -1 126.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.27 × 5065
|
VantageFXInternational-Live
|0.42 × 19
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.72 × 176
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.12 × 433
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.59 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|2.67 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.42 × 36
|
AdmiralMarkets-Live
|3.47 × 276
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.67 × 6
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|4.14 × 7
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
