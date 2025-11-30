СигналыРазделы
Abdelhak Chahid Mohamed

HAQEA

Abdelhak Chahid Mohamed
0 отзывов
Надежность
57 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 41%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10 852
Прибыльных трейдов:
6 848 (63.10%)
Убыточных трейдов:
4 004 (36.90%)
Лучший трейд:
3 051.97 USD
Худший трейд:
-1 683.72 USD
Общая прибыль:
103 024.90 USD (1 069 577 pips)
Общий убыток:
-62 366.57 USD (1 002 785 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (226.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
18 214.82 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
27.50%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
6.49
Длинных трейдов:
5 622 (51.81%)
Коротких трейдов:
5 230 (48.19%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
3.75 USD
Средняя прибыль:
15.04 USD
Средний убыток:
-15.58 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-1 126.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 680.03 USD (10)
Прирост в месяц:
0.75%
Годовой прогноз:
9.25%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 516.40 USD
Максимальная:
6 265.39 USD (6.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.99% (6 216.81 USD)
По эквити:
3.34% (4 675.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD 2427
AUDCAD 1757
GBPCHF 1686
EURUSD 1541
GBPCAD 1255
EURCAD 531
EURGBP 492
AUDUSD 373
USDCAD 163
GBPAUD 159
NZDJPY 136
USDJPY 94
NZDCAD 66
EURCHF 60
AUDNZD 54
AUDCHF 50
EURNZD 5
CADJPY 2
GBPUSD 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD 4.8K
AUDCAD 4.1K
GBPCHF 2.1K
EURUSD 13K
GBPCAD 2.2K
EURCAD 12K
EURGBP 1.1K
AUDUSD 356
USDCAD 936
GBPAUD -948
NZDJPY 378
USDJPY 1.5K
NZDCAD 96
EURCHF -41
AUDNZD 106
AUDCHF 243
EURNZD -538
CADJPY 7
GBPUSD -1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD -13K
AUDCAD 22K
GBPCHF -17K
EURUSD 7.1K
GBPCAD -46K
EURCAD 42K
EURGBP 14K
AUDUSD 9.4K
USDCAD 4.9K
GBPAUD 15K
NZDJPY 20K
USDJPY -13K
NZDCAD 6.7K
EURCHF 818
AUDNZD 7.3K
AUDCHF 7.3K
EURNZD -1K
CADJPY 1K
GBPUSD -46
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 051.97 USD
Худший трейд: -1 684 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +226.33 USD
Макс. убыток в серии: -1 126.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.27 × 5065
VantageFXInternational-Live
0.42 × 19
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.72 × 176
TickmillUK-Live
1.00 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.12 × 433
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
2.59 × 22
Ava-Real 1-MT5
2.67 × 6
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.42 × 36
AdmiralMarkets-Live
3.47 × 276
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.67 × 6
FPMarkets-Live
4.00 × 2
FXOpen-MT5
4.14 × 7
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
5.22 × 9
еще 13...
Нет отзывов
2025.11.30 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.30 17:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.30 17:21
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.54% of days out of 367 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 16:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 16:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.