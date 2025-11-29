- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
18 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (18.18%)
En iyi işlem:
29.78 USD
En kötü işlem:
-8.15 USD
Brüt kâr:
142.28 USD (8 052 pips)
Brüt zarar:
-21.87 USD (1 841 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (54.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.87 USD (7)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
13.12
Alış işlemleri:
9 (40.91%)
Satış işlemleri:
13 (59.09%)
Kâr faktörü:
6.51
Beklenen getiri:
5.47 USD
Ortalama kâr:
7.90 USD
Ortalama zarar:
-5.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.18 USD (2)
Aylık büyüme:
7.88%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.18 USD (5.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|10
|XAUUSD
|6
|EURUSD
|6
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|58
|XAUUSD
|29
|EURUSD
|34
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|2.5K
|XAUUSD
|2.9K
|EURUSD
|768
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.78 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +54.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 41
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 16
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
İnceleme yok