- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
36
盈利交易:
29 (80.55%)
亏损交易:
7 (19.44%)
最好交易:
29.78 USD
最差交易:
-8.15 USD
毛利:
222.42 USD (11 459 pips)
毛利亏损:
-37.04 USD (3 126 pips)
最大连续赢利:
11 (67.85 USD)
最大连续盈利:
67.85 USD (11)
夏普比率:
0.57
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.65%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 天
采收率:
20.19
长期交易:
12 (33.33%)
短期交易:
24 (66.67%)
利润因子:
6.00
预期回报:
5.15 USD
平均利润:
7.67 USD
平均损失:
-5.29 USD
最大连续失误:
2 (-9.18 USD)
最大连续亏损:
-9.18 USD (2)
每月增长:
6.95%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9.18 USD (5.25%)
相对跌幅:
结余:
0.78% (9.18 USD)
净值:
1.86% (22.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|11
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|107
|EURUSD
|49
|XAUUSD
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|3.5K
|EURUSD
|1.9K
|XAUUSD
|2.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.78 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +67.85 USD
最大连续亏损: -9.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 41
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 16
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
39%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
11
83%
36
80%
100%
6.00
5.15
USD
USD
2%
1:500