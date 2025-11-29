- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
18 (81.81%)
Loss Trade:
4 (18.18%)
Best Trade:
29.78 USD
Worst Trade:
-8.15 USD
Profitto lordo:
142.28 USD (8 052 pips)
Perdita lorda:
-21.87 USD (1 841 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (54.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.87 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.29%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
13.12
Long Trade:
9 (40.91%)
Short Trade:
13 (59.09%)
Fattore di profitto:
6.51
Profitto previsto:
5.47 USD
Profitto medio:
7.90 USD
Perdita media:
-5.47 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.18 USD (2)
Crescita mensile:
7.88%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.18 USD (5.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|10
|XAUUSD
|6
|EURUSD
|6
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|58
|XAUUSD
|29
|EURUSD
|34
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|2.5K
|XAUUSD
|2.9K
|EURUSD
|768
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.78 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +54.87 USD
Massima perdita consecutiva: -9.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 41
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 16
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
