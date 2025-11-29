- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
29 (80.55%)
Убыточных трейдов:
7 (19.44%)
Лучший трейд:
29.78 USD
Худший трейд:
-8.15 USD
Общая прибыль:
222.42 USD (11 459 pips)
Общий убыток:
-37.04 USD (3 126 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (67.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
67.85 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.65%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
20.19
Длинных трейдов:
12 (33.33%)
Коротких трейдов:
24 (66.67%)
Профит фактор:
6.00
Мат. ожидание:
5.15 USD
Средняя прибыль:
7.67 USD
Средний убыток:
-5.29 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.18 USD (2)
Прирост в месяц:
6.95%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.18 USD (5.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.78% (9.18 USD)
По эквити:
1.86% (22.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|11
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|107
|EURUSD
|49
|XAUUSD
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|3.5K
|EURUSD
|1.9K
|XAUUSD
|2.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +29.78 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +67.85 USD
Макс. убыток в серии: -9.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 41
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 16
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
