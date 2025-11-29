СигналыРазделы
Van Hoa Nguyen

Drak algo

Van Hoa Nguyen
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 39%
FBS-Real-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
29 (80.55%)
Убыточных трейдов:
7 (19.44%)
Лучший трейд:
29.78 USD
Худший трейд:
-8.15 USD
Общая прибыль:
222.42 USD (11 459 pips)
Общий убыток:
-37.04 USD (3 126 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (67.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
67.85 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.65%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
20.19
Длинных трейдов:
12 (33.33%)
Коротких трейдов:
24 (66.67%)
Профит фактор:
6.00
Мат. ожидание:
5.15 USD
Средняя прибыль:
7.67 USD
Средний убыток:
-5.29 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.18 USD (2)
Прирост в месяц:
6.95%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.18 USD (5.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.78% (9.18 USD)
По эквити:
1.86% (22.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 19
EURUSD 11
XAUUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 107
EURUSD 49
XAUUSD 29
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 3.5K
EURUSD 1.9K
XAUUSD 2.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.78 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +67.85 USD
Макс. убыток в серии: -9.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICTrading-Live31
0.00 × 41
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
XM.COM-Real 16
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
Exness-Real19
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
SuperForex-Real
0.00 × 18
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
OctaFX-Real6
0.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.18 08:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 02:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.29 12:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 12:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Drak algo
35 USD в месяц
39%
0
0
USD
1.3K
USD
11
83%
36
80%
100%
6.00
5.15
USD
2%
1:500
