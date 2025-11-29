- 자본
- 축소
트레이드:
45
이익 거래:
33 (73.33%)
손실 거래:
12 (26.67%)
최고의 거래:
94.86 USD
최악의 거래:
-8.15 USD
총 수익:
394.68 USD (19 914 pips)
총 손실:
-54.38 USD (4 604 pips)
연속 최대 이익:
11 (67.85 USD)
연속 최대 이익:
143.71 USD (2)
샤프 비율:
0.51
거래 활동:
80.86%
최대 입금량:
2.65%
최근 거래:
8 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
8 일
회복 요인:
31.71
롱(주식매수):
16 (35.56%)
숏(주식차입매도):
29 (64.44%)
수익 요인:
7.26
기대수익:
7.56 USD
평균 이익:
11.96 USD
평균 손실:
-4.53 USD
연속 최대 손실:
4 (-10.73 USD)
연속 최대 손실:
-10.73 USD (4)
월별 성장률:
7.91%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
10.73 USD (3.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.39% (10.73 USD)
자본금별:
1.86% (22.69 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|25
|EURUSD
|14
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|268
|EURUSD
|43
|XAUUSD
|29
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|11K
|EURUSD
|1.3K
|XAUUSD
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +94.86 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +67.85 USD
연속 최대 손실: -10.73 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 41
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 16
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
37%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
12
86%
45
73%
81%
7.25
7.56
USD
USD
2%
1:500