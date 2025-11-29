- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
36
利益トレード:
29 (80.55%)
損失トレード:
7 (19.44%)
ベストトレード:
29.78 USD
最悪のトレード:
-8.15 USD
総利益:
222.42 USD (11 459 pips)
総損失:
-37.04 USD (3 126 pips)
最大連続の勝ち:
11 (67.85 USD)
最大連続利益:
67.85 USD (11)
シャープレシオ:
0.57
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.65%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
20.19
長いトレード:
12 (33.33%)
短いトレード:
24 (66.67%)
プロフィットファクター:
6.00
期待されたペイオフ:
5.15 USD
平均利益:
7.67 USD
平均損失:
-5.29 USD
最大連続の負け:
2 (-9.18 USD)
最大連続損失:
-9.18 USD (2)
月間成長:
6.95%
アルゴリズム取引:
83%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
9.18 USD (5.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.78% (9.18 USD)
エクイティによる:
1.86% (22.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|11
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|107
|EURUSD
|49
|XAUUSD
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|3.5K
|EURUSD
|1.9K
|XAUUSD
|2.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +29.78 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +67.85 USD
最大連続損失: -9.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 41
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 16
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
499 より多く...
