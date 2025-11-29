SinaisSeções
Van Hoa Nguyen

Drak algo

Van Hoa Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 39%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
36
Negociações com lucro:
29 (80.55%)
Negociações com perda:
7 (19.44%)
Melhor negociação:
29.78 USD
Pior negociação:
-8.15 USD
Lucro bruto:
222.42 USD (11 459 pips)
Perda bruta:
-37.04 USD (3 126 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (67.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
67.85 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.57
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.65%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
20.19
Negociações longas:
12 (33.33%)
Negociações curtas:
24 (66.67%)
Fator de lucro:
6.00
Valor esperado:
5.15 USD
Lucro médio:
7.67 USD
Perda média:
-5.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-9.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.18 USD (2)
Crescimento mensal:
6.95%
Algotrading:
83%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
9.18 USD (5.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.78% (9.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.86% (22.69 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 19
EURUSD 11
XAUUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 107
EURUSD 49
XAUUSD 29
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 3.5K
EURUSD 1.9K
XAUUSD 2.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +29.78 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +67.85 USD
Máxima perda consecutiva: -9.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICTrading-Live31
0.00 × 41
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
XM.COM-Real 16
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
Exness-Real19
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
SuperForex-Real
0.00 × 18
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
OctaFX-Real6
0.00 × 1
499 mais ...
Sem comentários
2025.12.18 08:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 02:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.29 12:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 12:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
