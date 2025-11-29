- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
36
Negociações com lucro:
29 (80.55%)
Negociações com perda:
7 (19.44%)
Melhor negociação:
29.78 USD
Pior negociação:
-8.15 USD
Lucro bruto:
222.42 USD (11 459 pips)
Perda bruta:
-37.04 USD (3 126 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (67.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
67.85 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.57
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.65%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
20.19
Negociações longas:
12 (33.33%)
Negociações curtas:
24 (66.67%)
Fator de lucro:
6.00
Valor esperado:
5.15 USD
Lucro médio:
7.67 USD
Perda média:
-5.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-9.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.18 USD (2)
Crescimento mensal:
6.95%
Algotrading:
83%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
9.18 USD (5.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.78% (9.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.86% (22.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|11
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|107
|EURUSD
|49
|XAUUSD
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|3.5K
|EURUSD
|1.9K
|XAUUSD
|2.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 41
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 16
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
