SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Drak algo
Van Hoa Nguyen

Drak algo

Van Hoa Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 39%
FBS-Real-3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
36
Gewinntrades:
29 (80.55%)
Verlusttrades:
7 (19.44%)
Bester Trade:
29.78 USD
Schlechtester Trade:
-8.15 USD
Bruttoprofit:
222.42 USD (11 459 pips)
Bruttoverlust:
-37.04 USD (3 126 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (67.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
67.85 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.57
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.65%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
20.19
Long-Positionen:
12 (33.33%)
Short-Positionen:
24 (66.67%)
Profit-Faktor:
6.00
Mathematische Gewinnerwartung:
5.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-9.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.18 USD (2)
Wachstum pro Monat :
6.95%
Algo-Trading:
83%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
9.18 USD (5.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.78% (9.18 USD)
Kapital:
1.86% (22.69 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 19
EURUSD 11
XAUUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 107
EURUSD 49
XAUUSD 29
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 3.5K
EURUSD 1.9K
XAUUSD 2.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +29.78 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICTrading-Live31
0.00 × 41
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
XM.COM-Real 16
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
Exness-Real19
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
SuperForex-Real
0.00 × 18
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
OctaFX-Real6
0.00 × 1
noch 499 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.18 08:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 02:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.29 12:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 12:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Drak algo
35 USD pro Monat
39%
0
0
USD
1.3K
USD
11
83%
36
80%
100%
6.00
5.15
USD
2%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.