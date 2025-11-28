- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADCHFm
|2
|GBPJPYm
|2
|NZDJPYm
|2
|EURUSDm
|1
|AUDNZDm
|1
|GBPNZDm
|1
|NZDUSDm
|1
|GBPCHFm
|1
|NZDCHFm
|1
|NZDCADm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADCHFm
|-1
|GBPJPYm
|9
|NZDJPYm
|3
|EURUSDm
|1
|AUDNZDm
|0
|GBPNZDm
|0
|NZDUSDm
|-3
|GBPCHFm
|1
|NZDCHFm
|-1
|NZDCADm
|-1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADCHFm
|-81
|GBPJPYm
|1.4K
|NZDJPYm
|437
|EURUSDm
|97
|AUDNZDm
|35
|GBPNZDm
|16
|NZDUSDm
|-278
|GBPCHFm
|41
|NZDCHFm
|-94
|NZDCADm
|-116
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Clean Institutional Swing Trading
Professional swing signal (2–15 days) based purely on price action and smart money concepts:
- Weekly & daily candlestick patterns
- Market maker liquidity zones (order blocks, FVG, liquidity pools)
- PVSRA volume analysis for absorption/exhaustion
- No indicators, no martingale, no grid
We trade where institutions accumulate and distribute — major forex pairs, Gold, NAS100, US30.
Consistent, transparent, real-time signals.
Trade like the banks, using weekly structure.
Pro swing signals: weekly patterns + MM liquidity zones + PVSRA. 1-2% risk. No indicators. Institutional edge.
Perfect for MQL5 — short, powerful and professional.
