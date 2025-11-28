SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / WeeklyPatterns Pro
Flavio Braga Fracalossi

WeeklyPatterns Pro

Flavio Braga Fracalossi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Exness-MT5Real11
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
0.98 USD
Worst Trade:
-0.47 USD
Profitto lordo:
1.27 USD (148 pips)
Perdita lorda:
-0.47 USD (37 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.27 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.31%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.70
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.70
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
0.42 USD
Perdita media:
-0.47 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.47 USD (1)
Crescita mensile:
0.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.47 USD (0.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
9.06% (21.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm 1
AUDNZDm 1
GBPNZDm 1
CADCHFm 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm 1
AUDNZDm 0
GBPNZDm 0
CADCHFm 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm 97
AUDNZDm 35
GBPNZDm 16
CADCHFm -37
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.98 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.27 USD
Massima perdita consecutiva: -0.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Clean Institutional Swing Trading

Professional swing signal (2–15 days) based purely on price action and smart money concepts:

  • Weekly & daily candlestick patterns
  • Market maker liquidity zones (order blocks, FVG, liquidity pools)
  • PVSRA volume analysis for absorption/exhaustion
  • No indicators, no martingale, no grid

We trade where institutions accumulate and distribute — major forex pairs, Gold, NAS100, US30.

Consistent, transparent, real-time signals.

Trade like the banks, using weekly structure.

Pro swing signals: weekly patterns + MM liquidity zones + PVSRA. 1-2% risk. No indicators. Institutional edge.

Perfect for MQL5 — short, powerful and professional.


Non ci sono recensioni
2025.11.28 20:51
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.28 20:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 20:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
WeeklyPatterns Pro
30USD al mese
0%
0
0
USD
239
USD
1
0%
4
75%
100%
2.70
0.20
USD
9%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.