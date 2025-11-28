- 成长
交易:
45
盈利交易:
30 (66.66%)
亏损交易:
15 (33.33%)
最好交易:
8.11 USD
最差交易:
-5.70 USD
毛利:
73.22 USD (9 838 pips)
毛利亏损:
-32.37 USD (4 023 pips)
最大连续赢利:
8 (31.24 USD)
最大连续盈利:
31.24 USD (8)
夏普比率:
0.29
交易活动:
96.50%
最大入金加载:
20.51%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.16
长期交易:
15 (33.33%)
短期交易:
30 (66.67%)
利润因子:
2.26
预期回报:
0.91 USD
平均利润:
2.44 USD
平均损失:
-2.16 USD
最大连续失误:
3 (-7.76 USD)
最大连续亏损:
-7.76 USD (3)
每月增长:
17.17%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6.03 USD
最大值:
18.90 USD (7.54%)
相对跌幅:
结余:
7.54% (18.90 USD)
净值:
22.16% (61.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZDm
|5
|GBPNZDm
|4
|GBPUSDm
|4
|GBPJPYm
|3
|EURUSDm
|2
|CADCHFm
|2
|NZDJPYm
|2
|NZDUSDm
|2
|NZDCADm
|2
|EURGBPm
|2
|AUDCADm
|2
|EURNZDm
|2
|EURAUDm
|2
|USDCHFm
|2
|AUDUSDm
|2
|GBPCHFm
|1
|NZDCHFm
|1
|EURCHFm
|1
|GBPAUDm
|1
|GBPCADm
|1
|EURCADm
|1
|USDJPYm
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZDm
|5
|GBPNZDm
|5
|GBPUSDm
|-4
|GBPJPYm
|10
|EURUSDm
|0
|CADCHFm
|-1
|NZDJPYm
|3
|NZDUSDm
|-3
|NZDCADm
|3
|EURGBPm
|4
|AUDCADm
|-3
|EURNZDm
|3
|EURAUDm
|-2
|USDCHFm
|4
|AUDUSDm
|7
|GBPCHFm
|1
|NZDCHFm
|-1
|EURCHFm
|5
|GBPAUDm
|3
|GBPCADm
|-6
|EURCADm
|1
|USDJPYm
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZDm
|790
|GBPNZDm
|788
|GBPUSDm
|-392
|GBPJPYm
|1.6K
|EURUSDm
|-27
|CADCHFm
|-81
|NZDJPYm
|437
|NZDUSDm
|-300
|NZDCADm
|370
|EURGBPm
|289
|AUDCADm
|-398
|EURNZDm
|523
|EURAUDm
|-249
|USDCHFm
|317
|AUDUSDm
|681
|GBPCHFm
|41
|NZDCHFm
|-94
|EURCHFm
|411
|GBPAUDm
|485
|GBPCADm
|-786
|EURCADm
|158
|USDJPYm
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
最好交易: +8.11 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +31.24 USD
最大连续亏损: -7.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Clean Institutional Swing Trading
Professional swing signal (2–15 days) based purely on price action and smart money concepts:
- Weekly & daily candlestick patterns
- Market maker liquidity zones (order blocks, FVG, liquidity pools)
- PVSRA volume analysis for absorption/exhaustion
- No indicators, no martingale, no grid
We trade where institutions accumulate and distribute — major forex pairs, Gold, NAS100, US30.
Consistent, transparent, real-time signals.
Trade like the banks, using weekly structure.
Pro swing signals: weekly patterns + MM liquidity zones + PVSRA. 1-2% risk. No indicators. Institutional edge.
Perfect for MQL5 — short, powerful and professional.
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
17%
0
0
USD
USD
279
USD
USD
4
0%
45
66%
97%
2.26
0.91
USD
USD
22%
1:200