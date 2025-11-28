SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / WeeklyPatterns Pro
Flavio Braga Fracalossi

WeeklyPatterns Pro

Flavio Braga Fracalossi
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 18%
Exness-MT5Real11
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
46
Negociações com lucro:
31 (67.39%)
Negociações com perda:
15 (32.61%)
Melhor negociação:
8.11 USD
Pior negociação:
-5.70 USD
Lucro bruto:
75.53 USD (10 200 pips)
Perda bruta:
-32.37 USD (4 023 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (31.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
31.24 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
96.50%
Depósito máximo carregado:
21.48%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.28
Negociações longas:
16 (34.78%)
Negociações curtas:
30 (65.22%)
Fator de lucro:
2.33
Valor esperado:
0.94 USD
Lucro médio:
2.44 USD
Perda média:
-2.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-7.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.76 USD (3)
Crescimento mensal:
18.14%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.03 USD
Máximo:
18.90 USD (7.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.54% (18.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.16% (61.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDNZDm 5
GBPNZDm 4
GBPUSDm 4
GBPJPYm 3
EURUSDm 2
CADCHFm 2
NZDJPYm 2
NZDUSDm 2
NZDCADm 2
EURGBPm 2
AUDCADm 2
EURNZDm 2
EURAUDm 2
USDCHFm 2
AUDUSDm 2
USDJPYm 2
GBPCHFm 1
NZDCHFm 1
EURCHFm 1
GBPAUDm 1
GBPCADm 1
EURCADm 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDNZDm 5
GBPNZDm 5
GBPUSDm -4
GBPJPYm 10
EURUSDm 0
CADCHFm -1
NZDJPYm 3
NZDUSDm -3
NZDCADm 3
EURGBPm 4
AUDCADm -3
EURNZDm 3
EURAUDm -2
USDCHFm 4
AUDUSDm 7
USDJPYm 10
GBPCHFm 1
NZDCHFm -1
EURCHFm 5
GBPAUDm 3
GBPCADm -6
EURCADm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDNZDm 790
GBPNZDm 788
GBPUSDm -392
GBPJPYm 1.6K
EURUSDm -27
CADCHFm -81
NZDJPYm 437
NZDUSDm -300
NZDCADm 370
EURGBPm 289
AUDCADm -398
EURNZDm 523
EURAUDm -249
USDCHFm 317
AUDUSDm 681
USDJPYm 1.6K
GBPCHFm 41
NZDCHFm -94
EURCHFm 411
GBPAUDm 485
GBPCADm -786
EURCADm 158
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.11 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +31.24 USD
Máxima perda consecutiva: -7.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Clean Institutional Swing Trading

Professional swing signal (2–15 days) based purely on price action and smart money concepts:

  • Weekly & daily candlestick patterns
  • Market maker liquidity zones (order blocks, FVG, liquidity pools)
  • PVSRA volume analysis for absorption/exhaustion
  • No indicators, no martingale, no grid

We trade where institutions accumulate and distribute — major forex pairs, Gold, NAS100, US30.

Consistent, transparent, real-time signals.

Trade like the banks, using weekly structure.

Pro swing signals: weekly patterns + MM liquidity zones + PVSRA. 1-2% risk. No indicators. Institutional edge.

Perfect for MQL5 — short, powerful and professional.


Sem comentários
2025.12.12 03:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 16:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 20:51
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.28 20:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 20:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
WeeklyPatterns Pro
30 USD por mês
18%
0
0
USD
281
USD
5
0%
46
67%
97%
2.33
0.94
USD
22%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.