СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / WeeklyPatterns Pro
Flavio Braga Fracalossi

WeeklyPatterns Pro

Flavio Braga Fracalossi
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 17%
Exness-MT5Real11
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
30 (66.66%)
Убыточных трейдов:
15 (33.33%)
Лучший трейд:
8.11 USD
Худший трейд:
-5.70 USD
Общая прибыль:
73.22 USD (9 838 pips)
Общий убыток:
-32.37 USD (4 023 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (31.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
31.24 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
96.50%
Макс. загрузка депозита:
20.03%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.16
Длинных трейдов:
15 (33.33%)
Коротких трейдов:
30 (66.67%)
Профит фактор:
2.26
Мат. ожидание:
0.91 USD
Средняя прибыль:
2.44 USD
Средний убыток:
-2.16 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.76 USD (3)
Прирост в месяц:
17.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.03 USD
Максимальная:
18.90 USD (7.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.54% (18.90 USD)
По эквити:
20.10% (56.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZDm 5
GBPNZDm 4
GBPUSDm 4
GBPJPYm 3
EURUSDm 2
CADCHFm 2
NZDJPYm 2
NZDUSDm 2
NZDCADm 2
EURGBPm 2
AUDCADm 2
EURNZDm 2
EURAUDm 2
USDCHFm 2
AUDUSDm 2
GBPCHFm 1
NZDCHFm 1
EURCHFm 1
GBPAUDm 1
GBPCADm 1
EURCADm 1
USDJPYm 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZDm 5
GBPNZDm 5
GBPUSDm -4
GBPJPYm 10
EURUSDm 0
CADCHFm -1
NZDJPYm 3
NZDUSDm -3
NZDCADm 3
EURGBPm 4
AUDCADm -3
EURNZDm 3
EURAUDm -2
USDCHFm 4
AUDUSDm 7
GBPCHFm 1
NZDCHFm -1
EURCHFm 5
GBPAUDm 3
GBPCADm -6
EURCADm 1
USDJPYm 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZDm 790
GBPNZDm 788
GBPUSDm -392
GBPJPYm 1.6K
EURUSDm -27
CADCHFm -81
NZDJPYm 437
NZDUSDm -300
NZDCADm 370
EURGBPm 289
AUDCADm -398
EURNZDm 523
EURAUDm -249
USDCHFm 317
AUDUSDm 681
GBPCHFm 41
NZDCHFm -94
EURCHFm 411
GBPAUDm 485
GBPCADm -786
EURCADm 158
USDJPYm 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.11 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +31.24 USD
Макс. убыток в серии: -7.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Clean Institutional Swing Trading

Professional swing signal (2–15 days) based purely on price action and smart money concepts:

  • Weekly & daily candlestick patterns
  • Market maker liquidity zones (order blocks, FVG, liquidity pools)
  • PVSRA volume analysis for absorption/exhaustion
  • No indicators, no martingale, no grid

We trade where institutions accumulate and distribute — major forex pairs, Gold, NAS100, US30.

Consistent, transparent, real-time signals.

Trade like the banks, using weekly structure.

Pro swing signals: weekly patterns + MM liquidity zones + PVSRA. 1-2% risk. No indicators. Institutional edge.

Perfect for MQL5 — short, powerful and professional.


Нет отзывов
2025.12.12 03:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 16:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 20:51
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.28 20:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 20:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WeeklyPatterns Pro
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
279
USD
4
0%
45
66%
97%
2.26
0.91
USD
20%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.